Cristina Chiabotto incinta: la dedica romantica del marito su Instagram

I pancioni Vip del 2021

Cristina Chiabotto è incinta e il marito Marco Roscio le dedica un post romantico su Instagram. La showgirl presto diventerà mamma del suo primo figlio. Un’emozione immensa che ha condiviso con i fan, pubblicando sui social la prima foto col pancione. Uno scatto tenerissimo in cui sorride insieme al marito e al loro cane, raccontando la sua grande gioia.

“25 settimane di te – ha scritto la showgirl -. Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”. Poco dopo anche Marco Roscio ha voluto raccontare la felicità della coppia e ha scelto di farlo pubblicando una foto in cui bacia appassionato la sua Cristina.

“Quando guardo questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata – ha spiegato -. Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante? Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante, ma dicono tutti che sarà estremamente bello! Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!”.

L’amore per Marco Roscio era arrivato nella vita di Cristina Chiabotto dopo l’addio a Fabio Fulco, suo compagno per oltre dieci anni. Una rottura dolorosa, segnata da frecciatine e interviste, ma anche dalle lacrime dell’ex Miss Italia nel corso di una sua ospitata a Verissimo. “Non c’è stato un vero motivo – aveva confessato a Silvia Toffanin, parlando della rottura con l’attore conosciuto a Ballando con le Stelle -. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”.

Poi l’incontro con Marco Roscio, imprenditore torinese lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato, e le nozze celebrate il 21 settembre 2019. “Marco ha saputo rispettarmi e aspettarmi – aveva raccontato lei -. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”. Presto a coronare l’amore fra i due arriverà il primo figlio.