Verissimo: la D’Urso svela la verità su Nardi e imbarazza la Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata un’ospite speciale: raggiante più che mai, con un abito corto bianco floreale e un ventaglio, Barbara D’Urso ha conquistato tutti sin dal primo momento.

L’incontro tra la Toffanin e la D’Urso parte con un video: Barbara viene definita la Wonder Woman della tv, tra numeri da guinnes dei primati, con 13 ore di dirette alla settimana, 52 in un mese e 443 in un anno. Una donna instancabile, che dal 1977 a oggi ha condotto oltre 40 programmi.

Poi, Silvia Toffanin cambia argomento e chiede delle vacanze natalizie: prima Barbara sembra eludere la domanda, poi racconta del viaggio in Spagna dal fratello insieme ai figli e all’ex marito, per giornate felici in compagnia della sua famiglia. E svela il primo segreto della puntata: ha promesso ai suoi figli di non parlare mai di loro, per questo è sempre così “chiusa” quando si tratta di loro.

Dopo il Natale in famiglia Barbara è volata a Dubai in compagnia della sua migliore amica: ha confessato di aver partecipato ad un corso per vincere la paura di volare, cominciando solo quest’anno a prendere aerei.

Ma la Toffanin la incalza sull’amore, e aprendo la “Busta choc” tira fuori la foto di Filippo Nardi. La D’Urso smentisce tutto: è solo un amico e l’amore per adesso sembra non essere tra i suoi piani. Infatti anticipa una novità di Domenica Live, il “Cambio look shock”. Giovanni Ciacci trasformerà ogni settimana un personaggio e domenica toccherà ad Enrica Bonaccorti diventare Elettra Lamborghini.



Silvia poi parla del riconoscimento del Corriere della Sera: Barbara D’Urso è stata votata da più di 300 mila persone come la donna più influente del decennio della tv. Il segreto? Per la conduttrice, lusingata, è l’essere sempre in prima linea: tra reality, cronaca, fiction, non ha “mai fatto un passo indietro, anzi sono sempre due avanti”.

Ma Barbara non si ferma e racconta di una conversazione avuta con Piersilvio Berlusconi, che ha spostato Live – Non è la D’Urso alla domenica sera. La Toffanin non riesce a mascherare il suo imbarazzo, cercando di stopparla più volte.

L’intervista prosegue parlando anche del caso di Pamela Prati, che ha animato il salotto della D’Urso per tantissime serate: la Toffanin le ricorda le tante le critiche al suo lavoro e le polemiche su come è stata gestita la vicenda. Ma Barbara difende a spada tratta il lavoro del suo team, e critica invece la Prati, che ha sfruttato la scia mediatica del suo programma per essere ospitata agli eventi.

Per finire, Silvia Toffanin non dimentica di citare le grandi riappacificazioni di Barbara, che ha chiarito dopo tanti anni con Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e Mara Venier. Del resto, come ha detto lei stessa “Io sono per la pace, peace & love, se non c’è l’amore che ci sia la pace nella mia vita!”.