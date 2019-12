U&D, Veronica lascia il trono per un l’ex tronista Alessandro

editato in: da

La tronista Veronica lascia il trono di Uomini e Donne e torna fra le braccia di Alessandro Zarino a cui aveva detto di “no” dopo la scelta. Il Trono Classico quest’anno ha riservato grandi sorprese e colpi di scena ai telespettatori. L’ultimo riguarda proprio la storia fra la Burchielli e l’ex tronista.

Come è noto qualche mese fa l’ex tentatore di Temptation Island aveva deciso di fare la sua scelta. Al centro dello studio di Uomini e Donne, Alessandro aveva affermato di voler conoscere la corteggiatrice Veronica lontano dalle telecamere, ma lei lo aveva abbandonato.

“Io non gli credo – aveva spiegato la ragazza -. Ti avevo detto che ti avrei detto di sì, ma quel sì doveva essere basato su un sentimento. Vuoi fare scendere altre e adesso mi scegli? Perché volevi allungare il brodo, se la scelta già ce l’avevi? Hai talmente tanta paura di perdermi che volevi conoscere altre ragazze. Non hai fatto nulla per me. Da donna come faccio a dire di sì. Ha scelto perché messo alle strette. La mia risposta è no”.

Poco dopo Maria De Filippi aveva proposto alla ragazza di salire sul trono e lei aveva accettato. Fra i due però erano continuati battibecchi a distanza e Alessandro aveva affermato di essersi pentito del suo comportamento. “Questo è, ha scelto – aveva commentato il tronista -. Punto. Cosa posso fare? Dal momento in cui ha preso questa posizione, come la recupero più? L’ho persa. Vi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che accadano queste cose”.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne però Veronica sarebbe pronta a dare una seconda possibilità ad Alessandro. Nelle nuove registrazioni dello show infatti la tronista ha continuato a parlare spesso del personal trainer (oggi insegnante di Amici), mostrando di non avere molto interesse per i suoi corteggiatori. Poco dopo ha annunciato a Maria De Filippi di voler incontrare di nuovo Zarino. L’ex tronista è entrato in studio e, dopo un litigio di Veronica con Tina Cipollari, ha affermato di non sapere cosa fare. In seguito però la coppia avrebbe lasciato Uomini e Donne.