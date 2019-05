U&D, Raffaella Mennoia fa un annuncio su Instagram dopo la scelta della De Filippi

editato in: da

La scelta di Uomini e Donne sta per arrivare. A confermarlo Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, che su Instagram ha annunciato la registrazione delle scelte. Il percorso dei tre tronisti della trasmissione è ormai giunto al termine ed è il momento di tirare le somme. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta sono pronti a dichiararsi alla loro anima gemella, in attesa di una risposta.

Terminata l’avventura sul trono però i tre ragazzi non faranno la loro scelta in un castello da favola, con lo Speciale in prima serata, come era accaduto qualche mese fa, ma nella fascia pomeridiana, in una delle puntate del dating show. Il motivo? Secondo le ultime indiscrezioni la Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, aveva già programmato la registrazione degli speciali, ma all’ultimo minuto la programmazione sarebbe stata modificata.

Tutto a causa della momentanea sospensione di Ciao Darwin, slittato di qualche settimana. Giulia, Andrea e Angela dunque faranno la loro scelta direttamente in studio e non ci sarà nessuno show in prima serata. La notizia è stata accolta con delusione dai fan della trasmissione, che speravano di rivivere le emozioni della scelta di Lorenzo e di Teresa Langella.

Nonostante ciò cresce l’attesa, soprattutto dopo l’annuncio di Raffaella Mennoia. La collaboratrice di Maria De Filippi, da anni a capo della redazione di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha postato una foto nelle Stories di Instagram, scrivendo: “Si registra martedì” con tanto di petali rossi, segno che si riferisce alle iconiche scelte del programma.

La scelta dei tre tronisti dunque sta per arrivare e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire se l’amore trionferà. Sarà un sì o un no? Nell’attesa di vedere corteggiatori e tronisti al centro dello studio, è nato un piccolo mistero. Secondo alcune indiscrezioni infatti la prima a scegliere, qualche giorno fa, sarebbe stata Angela Nasti. La 19enne, sorella della più famosa Chiara, fashion blogger di successo, da subito ha conquistato il pubblico, fra colpi di scena, decisioni forti e sentimenti. La giovane napoletana sarebbe stata avvistata a Milano, per recuperare il rapporto con Luca Daffré prima della scelta finale.