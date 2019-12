U&D, Costanzo svela cosa pensa di Gemma e Juan Luis

editato in: da

Maurizio Costanzo dice la sua sulla love story fra Gemma Galgani e Juan Luis. La dama del Trono Over di Uomini e Donne sta vivendo un’intensa relazione con il cavaliere arrivato in trasmissione dopo l’addio a Giorgio Manetti. Una storia d’amore in cui il pubblico crede molto e che potrebbe finalmente regalare a Gemma il lieto fine che sogna da tempo.

Elegante e dolce, Juan Luis ha conquistato da subito Gemma. Fra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la Galgani a credere nuovamente nell’amore dopo numerose delusioni. In passato infatti la dama del Trono Over ha vissuto una relazione con Giorgio Manetti, terminata fra lacrime e accuse, in seguito è stata legata a Rocco, che ha lasciato dopo la notte nel Castello delle Scelte.

Quando Juan Luis è arrivato in trasmissione, Gemma aveva da poco archiviato la storia d’amore con Jean Pierre, terminata per la mancanza di attrazione fisica da parte dell’uomo. Ora il fascinoso corteggiatore sembra l’uomo perfetto per la Galgani, arrivato a Uomini e Donne in punta di piedi e diventato in breve tempo uno fra i protagonisti della trasmissione.

A dire la sua sulla love story anche Maurizio Costanzo che nella rubrica che scrive su Nuovo ha svelato di fare il tifo per Gemma e Juan Luis. “La sua storia d’amore con il dentista sta davvero appassionando molto il pubblico a casa – ha scritto il marito di Maria De Filippi -. La forza del programma di successo è rispecchiare sentimenti, desideri o situazioni normali, in cui il pubblico si può ritrovare“.

Nel frattempo Gemma sembra sempre più innamorata del cavaliere. “Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita – aveva svelato la dama del Trono Over qualche tempo fa -. Poi la conoscenza ha confermato le mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto che ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza”.