U&D, Gemma confessa: “Sono innamorata di Juan Luis”

Gemma Galgani si è innamorata di Juan Luis Ciano. A svelarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso dell’ultima puntata ha confessato di aver perso la testa per il corteggiatore. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama torinese, con baci, tenerezze e le parole di Gemma che ha confessato a Juan: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di te”.

Dopo la fine della love story con Giorgio Manetti, Gemma Galgani sembra aver trovato la persona giusta. Con Juan Luis, arrivato dopo l’addio a Jean Pierre e prima ancora a Rocco Fredella, c’è stato un colpo di fulmine. Da subito la dama è rimasta colpita dall’eleganza e dallo charme del cavaliere, mostrando gelosia nei suoi confronti e sentimenti molto forti.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la De Filippi ha deciso di fare una domanda diretta a Gemma: “Ti sei innamorata?”, le ha chiesto. Lei ha risposto senza esitare: “Sì! L’ho detto subito che è stato un colpo di fulmine, non capita tutti i giorni. Sono rimasta affascinata – ha svelato -. Sì sono innamorata anche senza baci, lui mi conquista con il sorriso, con piccoli gesti, con le parole. Non è un innamoramento immaginario”.

La risposta della Galgani non è piaciuta a Tina Cipollari, convinta che la sua sia solamente una cotta momentanea e che Juan Luis non provi gli stessi sentimenti. “Che novità – ha detto -. Il colpo di fulmine a te capita tutto l’anno. Tu ti innamori di tutti. L’innamoramento avviene quando conosci una persona a livello fisico”.

Juan Luis non ha commentato, ma ha svelato di voler conoscere meglio Gemma. Se la dama ha perso la testa per il cavaliere, lui vuole attendere che i tempi siano maturi e scoprire a poco a poco la personalità della donna. “Se non c’è la mente non ci può essere nemmeno il fisico” ha detto.