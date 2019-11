U&D, Gemma si dispera per Jean Pierre poi litiga con Tina

editato in: da

A Uomini e Donne, Gemma si dispera per Jean Pierre e litiga di nuovo con Tina Cipollari. La conoscenza fra il cavaliere del Trono Over e la dama non sta procedendo bene. L’uomo infatti ha annunciato di voler prendere le distanze dalla Galgani dopo alcuni suoi atteggiamenti che l’hanno innervosito.

“Io ti chiamavo tutte le sere, stavamo parecchio al telefono, mi chiamavi in continuazione – ha spiegato Jean Pierre -. Ma come ti ho già detto, quel qualcosa di più importante non c’è”. Gemma però non ha gradito la spiegazione del corteggiatore e ha risposto a tono. “E tu a una persona con la quale c’è soltanto un’amicizia dici che se continua a darti questi baci potresti salire a casa sua?” ha replicato.

L’atteggiamento di Gemma non è piaciuto a Tina Cipollari e, mentre Jean Pierre negava le affermazioni della donna, la vamp di Uomini e Donne ha attaccato la rivale. “Tu la dignità non sai neanche dove sta di casa – ha tuonato -. Puoi metterti a elemosinare ancora una volta? Se le interessavi come donna stava con te, non usciva con un’altra signora”.

Di fronte all’insistenza di Gemma, Jean Pierre ha specificato: “Non capisco perché tutte queste polemiche, comincia a darmi fastidio. Ti ho già detto che la chiudo qua perché non ti stai comportando bene”. Nella discussione fra i due, ancora una volta, è intervenuta Tina, criticando il comportamento della Galgani.

Dopo le accuse di Giorgio Manetti e della Cipollari, la dama torinese ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne per parlare proprio del rapporto con l’opinionista. “Tina ormai mi attacca sempre – ha accusato -: se rido, se piango, se ci rimango bene, se ci rimango male. Penso che ormai si sia creato da parte sua un tale stato d’intolleranza nei miei confronti che qualsiasi cosa io faccia o dica non va mai bene. Quindi le sue continue critiche distruttive mi toccano sempre di più con il tempo”.

“Non so come si comporti Tina in una relazione – ha aggiunto Gemma -, ma ognuno è fatto a proprio modo. E il suo atteggiamento grintoso, deciso, spesso arrogante e offensivo io non voglio averlo con nessuno, tantomeno con un ipotetico compagno”.