U&D, Gemma piange sulla spalla di Tina per Juan Luis

editato in: da

Gemma Galgani si dispera a Uomini e Donne e piange sulla spalla di Tina Cipollari per Juan Luis. La dama del Trono Over si è innamorata del ben dentista, ma la relazione sta attraversando qualche problema. Secondo le ultime anticipazioni nelle prossime puntate la Galgani si dispererà, accusando il cavaliere di usarla solo per avere successo.

Nei giorni scorsi Juan Luis ha raggiunto Torino per conoscere meglio Gemma e trascorrere un po’ di tempo con lei. Le cose però non sono andate come la donna si aspettava. Il cavaliere del Trono Over infatti è stato come sempre garbato e affascinante, la coppia ha trascorso una splendida serata, ma una volta a casa della Galgani, Juan Luis si è addormentato.

Un finale che Gemma non aveva preventivato e che l’ha lasciata piena di dubbi. “Mi ha detto che se lo avessi raggiunto in hotel, non ci saremmo limitati a un solo bacio – aveva confessato lei qualche tempo fa -. Ma tra noi non è ancora accaduto nulla”. L’uomo si era giustificato affermando di voler conoscere meglio la Galgani, ma le sue parole non avevano convinto Armando.

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne, Incarnato ha portato in studio le prove che dimostrano che Juan Luis ha provato a corteggiare anche altre donne oltre a Gemma. La scoperta ha confuso ancora di più la dama torinese che ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi in lacrime, convinta che l’uomo la stia ingannando.

“Temo mi stia usando” ha detto rifugiandosi dietro le quinte. A sorpresa a raggiungerla è stata Tina Cipollari, sua acerrima nemica che però questa volta ha deciso di mettere da parte ogni dissapore per consolare la dama. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la Galgani ha pianto sulla spalla della vamp, preoccupata per il futuro della sua relazione con Juan Luis.