U&D, Gemma Galgani imbarazza Maria De Filippi

editato in: da

Gemma Galgani imbarazza Maria De Filippi a Uomini e Donne a causa dei suoi corteggiatori. La dama torinese è la protagonista del nuovo format ideato dalla conduttrice dopo lo stop dello show. Nella trasmissione Gemma e Giovanna Abate vengono corteggiate online da misteriosi nickname che inviano messaggi e video.

La Galgani ha già conquistato diversi uomini, ma lo scambio di messaggio ha messo da subito in imbarazzo Maria. Fra loro c’è Cuore di Poeta che ha da subito usato parole importanti e molto forti nelle chat con la dama del Trono Over. Così tanto che la De Filippi si è rifiutata di leggere i messaggi, ammettendo la sua difficoltà.

“Vorrei portarti in una baita vicino Torino – ha scritto il corteggiatore misterioso -, ti immagino in pelliccia di volpe, reggiseno di pizzo e autoreggenti con sottoveste e stivali al ginocchio. Mi avvicino e passiamo insieme la notte. Avremo fatto l’amore? Chissà […] Accavalli le gambe con squisita grazia, ti accarezzi le gambe, ti mordi le labbra, mi lascio andare all’idea di toccarti, baciarti, accarezzarti…e poi vorrei sentire lo struscio della pelle”. Messaggi piuttosto spinti che hanno imbarazzato la De Filippi: “Uuuhh cuore di poeta è andato avanti. Un pomeriggio particolare eh Gemma?!”.

“Non ho mai fatto una scorpacciata così…di tutte queste belle sensazioni”, ha replicato la Galgani, ma poco dopo Maria si è rifiutata di continuare a leggere: “Leggi tu, per favore, perché un po’ mi imbarazzo”, ha ammesso. Poco dopo è intervenuta anche Tina che, come sempre, ha attaccato la rivale di Uomini e Donne. “Non pensi che ci sia qualcuno che si sta divertendo alle tue spalle?”, le ha fatto notare la vamp.

Nonostante ciò Gemma è pronta ad andare avanti e certa che prima o poi incontrerà la persona giusta. La dama torinese dopo l’addio a Giorgio Manetti, spera di innamorarsi di nuovo. “Sono pronta ad andare oltre l’aspetto fisico se il cuore batte – ha confessato – […] Tina? Non è un problema. Io nemmeno la vedo. Sento la sua voce come un ronzio. Indossa una mascherina con sopra la mia faccia. È evidente che non riesce a fare a meno di me”.