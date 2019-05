U&D, la decisione drastica di Maria De Filippi sulle scelte dei tronisti

editato in: da

Maria De Filippi cambia idea ed elimina le scelte dei tronisti di Uomini e Donne in prima serata. La stagione televisiva sta giungendo al termine e i telespettatori si preparano al consueto appuntamento con le scelte dei protagonisti del dating show più famoso del piccolo schermo.

A dichiarare i propri sentimenti per un corteggiatore o una corteggiatrice ci saranno ben tre tronisti: Andrea Zelletta, modello e amico di Andrea Damante, Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara Nasti, star di Instagram, e Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Ora che il loro percorso è giunto alla fine raggiungeranno il castello delle scelte per prendere la loro decisione in prima serata? A quanto pare no. Maria De Filippi infatti ci ha ripensato e non andrà in onda – come accaduto in precedenza – uno speciale intitolato La Scelta.

Secondo quanto svelato da Davide Maggio, lo Speciale di Uomini e Donne era stato già programmato, anche in seguito agli ottimi ascolti ottenuti nella stagione precedente. L’accordo fra la Fascino, casa di produzione della De Filippi, e Mediaset era già stato raggiunto, ma lo slittamento delle puntate di Ciao Darwin avrebbero portato alla decisione drastica di annullare il prime time dello show.

Un vero peccato, soprattutto per i tanti telespettatori, che si aspettavano di scoprire le scelte dei tronisti in prima serata, con un appuntamento che era ormai diventato un cult per molti. La puntata dedicata a Lorenzo Riccardi, diviso fra Giulia (diventata poi tronista) e Claudia, aveva registrato il 17,82% di share. Quella di Teresa Langella, rifiutata da Andrea Dal Corso (che poi ci ha ripensato dichiarandosi pubblicamente) il 16,72%. Aveva ottenuto ottimi risultati anche il duo formato da Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni (con il 16,10% di share).

Di conseguenza dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 1 marzo, sembrava scontato un ritorno del format in prima serata. L’appuntamento dunque, almeno per ora, sembra annullato: Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, dovranno accontentarsi, scegliendo la loro anima gemella nello studio di Uomini e Donne a meno che Maria De Filippi non cambi nuovamente idea.