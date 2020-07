U&D, Gemma e Sirius in crisi: l’indiscrezione

editato in: da

Gemma Galgani, la Dama di Torino, è in crisi con Sirius? I rumors in merito a delle fratture riguardanti la coppia simbolo del Trono Over dell’ultima edizione di Uomini & Donne hanno ripreso a rincorrersi. Dopo i giorni passati assieme a Roma, che li hanno visti a passeggio per la capitale – dove, come ricordato da Gemma al magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, hanno incontrato molte persone che hanno manifestato loro supporto – a cena in un ristorante e scambiarsi un casto bacio attraverso la mascherina, si sono ritirati nel silenzio.

Nella giornata di giovedì 2 luglio, su di loro è arrivata un’indiscrezione importante. L’influencer Amedeo Venza ha infatti pubblicato sul suo account Instagram un post che ha acceso il gossip. Secondo le indiscrezioni in suo possesso, la coppia avrebbe interrotto la frequentazione che aveva in corso.

Come specificato da Venza, che di professione è un organizzatore di eventi, Gemma avrebbe deciso di prendersi una pausa. La Dama di Torino, che sia durante le puntate sia durante le esterne è apparsa molto presa da Vivarelli, avrebbe deciso di prendersi una pausa. Come mai?

Sempre secondo quanto specificato da Venza, che a metà maggio ha avuto uno scambio di messaggi con una ex di Sirius che sosteneva che tra loro fosse finita per via della differenza d’età e che il giovane ufficiale a suo avviso non era interessato a Gemma, la Dama storica del Trono Over di Maria De Filippi avrebbe preso la decisione in quanto non vedrebbe un futuro accanto a Vivarelli e sarebbe stufa di una frequentazione senza fondamenta.

Come precedentemente accennato, non è certo la prima volta che si discute di una crisi tra la Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore, spesso bersaglio degli strali degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di qualche problema tra i due si era parlato già alla fine del mese di giugno.

Ai tempi, a mettere fine ai gossip ci pensò la reazione di Sirius al commento social di una follower positivo per quanto riguarda il suo rapporto con Gemma. A seguito della discussione di quest’ultima indiscrezione, né lui né la Galgani hanno commentato in alcun modo. Non resta che aspettare e vedere se davvero Gemma ha deciso di mettere un momentaneo stop al percorso di conoscenza con Vivarelli.