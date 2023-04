Silvio Berlusconi: chi è Orazio il padre di Marta Fascina

Si chiama Orazio ed è il papà di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. Di lui si sa pochissimo ma, nei giorni in cui l’ex Premier e leader di Forza Italia si trova ricoverato al San Raffaele di Milano, è accorso al suo capezzale per augurargli una pronta guarigione. Sulle condizioni di salute dell’imprenditore e politico c’è cauto ottimismo. Il suo medico personale, il Professor Alberto Zangrillo, ha infatti dichiarato che starebbe rispondendo bene alle cure per la leucemia mielomonocitica cronica della quale soffrirebbe da due anni. Scopriamo ora chi è il padre di sua moglie, che sposato con cerimonia simbolica il 19 marzo 2022.

Silvio Berlusconi, chi è il padre di Marta Fascina

Il padre di Marta Fascina, Orazio, conduce una vita privata molto lontana dal mondo di sua figlia. Ricopre infatti il ruolo di cancelliere per il Tribunale di Salerno, mentre in passato è stato cancelliere per il Tribunale di Napoli. Prima di raggiungere il San Raffaele per fare visita a Silvio Berlusconi – ricoverato in terapia intensiva dal 5 aprile – non si era mai fatto vedere. In questa situazione così delicata, invece, l’uomo si è recato tutti i giorni in ospedale per visita a suo genero, come hanno fatto tutti i suoi figli Pier Silvio, Marina, Eleonora, Barbara e Luigi.

Pare infatti che non fosse presente al matrimonio della figlia, celebrato con cerimonia simbolica a Villa Gernetto nel 2022, pur essendo molto legato a lei. Sembra inoltre che i due condividano un rapporto strettissimo, che non viene però manifestato pubblicamente con il chiaro intento di proteggere la famiglia da inutili pettegolezzi.

La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Marta Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria ma è cresciuta a Portici. La sua storia d’amore con Silvio Berlusconi non è di certo nata a favore di telecamere benché, negli ultimi anni, abbiano deciso di uscire allo scoperto unendosi persino simbolicamente in matrimonio alla presenza di parenti e amici.

La loro prima foto insieme, scattata dopo la dolorosa separazione da Francesca Pascale, risale al 2020 ed è stata catturata presso il Grand Resort di Bad Ragaz nel Canton San Gallo. Da quel momento, sono diventati una coppia a tutti gli effetti tanto da celebrare delle nozze molto particolari con le quali hanno suggellato il loro amore.

Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato per l’ufficio stampa del Milan e per la sua Fondazione. È stata eletta alla Camera dei Deputati nel 2018 e sulla sua candidatura, definita fantasma, si sono scatenate numerosissime polemiche poiché di lei non si sapeva nulla. Nel 2022 torna a sedere sulle poltrone dell’emiciclo, ancora per Forza Italia, con una controversa elezione in Sicilia.

Da quando Silvio Berlusconi è ricoverato a Milano, Marta Fascina non ha mai lasciato il suo capezzale. Con lei, anche il padre Orazio che non manca all’appuntamento quotidiano con lui. L’ex Cavaliere è affetto da leucemia mielomonocitica cronica ed è stato ricoverato per un’infezione respiratoria, in terapia intensiva, il 5 aprile 2023. Come di consueto, è seguito dal Professor Zangrillo e dagli specialisti che hanno già fatto iniziare la chemioterapia.