Roberto Russo e Monica Vitti, storia di un grande amore

editato in: da

Un amore indissolubile, che dura da quasi cinquant’anni, è quello fra Roberto Russo e Monica Vitti. Regina del cinema e attrice unica, la Vitti ha segnato in modo indelebile la storia del cinema italiano. La sua carriera è legata al nome di grandissimi registi. Primo fra tutti Michelangelo Antonioni, con cui lavorò ne L’Avventura, ma anche in La Notte, L’Eclisse e in Deserto rosso. A mettere in luce la sua innata verve comica però sarà Mario Monicelli, che la dirigerà in Ragazza con la Pistola.

Un talento straordinario e la capacità di passare da ruoli comici a drammatici con disinvoltura hanno reso Monica Vitti un’attrice amatissima. L’abbiamo vista accanto ad Alberto Sordi in Amore mio aiutami e Polvere di Stelle, divisa fra Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini nella pellicola Dramma della gelosia – Tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola. Per non parlare di Scandalo Segreto, il film che ha segnato, nel 1990, il suo passaggio alla regia.

Occhi da gatta, voce straordinaria e bellezza unica, Monica Vitti ha avuto pochi amori nella sua vita. Tre le love story che hanno segnato la sua esistenza, tutte lunghe e importanti. La prima con Michelangelo Antonioni, regista a cui è stata legata per diverso tempo. In seguito ha vissuto una relazione con Carlo Di Palma, direttore della fotografia incontrato a metà degli anni Settanta. Ma il suo grande amore resta Roberto Russo, fotografo di scena, regista e suo compagno per oltre quarant’anni. I due si sono sposati il 28 settembre 2000, in Campidoglio, dopo ben 27 anni di fidanzamento.

Una storia d’amore intensa, vissuta sempre lontano dai riflettori, e un legame divenuto ancora più forte anche dopo che l’attrice si è ritirata dalle scena. Oggi la coppia vive a Roma, dove Roberto si prende cura di Monica Vitti, affetta da una malattia che le ha danneggiato la memoria. Molto riservato, Russo qualche tempo fa aveva deciso di rompere il silenzio per parlare delle condizioni di salute dell’attrice. “Ci conosciamo da 47 anni – aveva spiegato -, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”.