Chi è Roberto Russo, il marito di Monica Vitti

Monica Vitti, una vita per immagini

Roberto Russo è il marito di Monica Vitti, l’attrice romana classe 1931 che ha fatto palpitare il cuore del pubblico con la sua voce roca, lo sguardo intenso e i ruoli drammatici che l’hanno resa un’icona intramontabile alla quale ispirarsi, come molte colleghe celebri hanno fatto notare in occasione di un omaggio a lei dedicato durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2018.

I due si sono conosciuti sul set; infatti Roberto è un regista, sceneggiatore e fotografo. La coppia ha lavorato insieme nella pellicola Flirt nel 1983, opera prima di Russo e film che gli ha permesso di vincere il David di Donatello come Miglior Regista Emergente. Nel 1986, invece, lui e Monica hanno condiviso il set di Francesca è mia.

Roberto e Monica sono stati molto attivi anche a teatro con diverse pièce, tra le quali è possibile citare La strana coppia, Primapagina, Passione mia per la tv e Scandalo Segreto, l’ultimo spettacolo portato in scena del duo nel 1988.

Il loro amore è andato contro qualsiasi ostacolo, primo su tutti la loro differenza di età: Roberto è nato a Roma nel 1947 ed è ben 16 anni più giovane della Vitti. Inoltre, quando i due si sono conosciuti, la diva del cinema era da poco reduce da delle precedenti delusioni d’amore. L’attrice, infatti, ha avuto due precedenti love story, la prima con il regista Michelangelo Antonioni e la seconda con il direttore della fotografia Carlo Di Palma.

Ma è stato Roberto Russo ad averle rubato il cuore e a essere diventato suo marito. I due hanno aspettato ben ventisette anni di fidanzamento prima di arrivare al giorno del fatidico sì: si sono sposati il 28 settembre 2000 con una bellissima cerimonia in Campidoglio.

Monica, purtroppo, si è allontanata dalle scene da molto tempo per gravi problemi di salute, tanto che la sua ultima apparizione televisiva risale al 1994 a Domenica In. Roberto si è prodigato più volte per aggiornare tutti sulle condizioni della moglie. In particolare, il fotografo e regista ha dichiarato in un’intervista rilasciata nel 2016 a CinecittàNews che, ai tempi, lui e Monica vivevano insieme, smentendo le voci che volevano la splendida protagonista di tante commedie italiane di successo ricoverata in una clinica svizzera.