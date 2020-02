Raz Degan, Barbara D’Urso fa una confessione su di lui e la Barale non replica

editato in: da

Raz Degan è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, fra le confessioni della conduttrice e la mancata reazione di Paola Barale. Il modello israeliano è stato ospite dello show di Canale Cinque per raccontare la sua nuova vita, fatta di viaggi, documentari da regista e un nuovo amore.

Raz infatti è legato da qualche tempo a Stuart, la fidanzata che gli ha regalato il sorriso dopo l’addio a Paola Barale. Proprio la showgirl è stata al centro di un acceso dibattito in cui Degan si è difeso dall’accusa di averla sfruttata per vincere L’Isola dei Famosi. Qualche anno fa infatti la conduttrice sbarcò in Honduras per sostenere l’ex compagno e fra i due ci fu un bacio appassionato che fece sperare in un ritorno di fiamma.

Terminata la trasmissione però gli ex si sono allontanati di nuovo. “Mi chiami narcisista – ha detto Raz rispondendo ad Alba Parietti – e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei”.

“Quando sono stato all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima – ha aggiunto il modello -. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Quando siamo stati all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava”.

A cambiare di nuovo le carte in tavola però ci ha pensato Barbara D’Urso che ha fatto una rivelazione durante il dibattito. “Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme”, ha detto intervenendo. Parole ovviamente scherzose che hanno fatto ridere l’ospite, stemperando la tensione.

Nel frattempo, ore dopo la messa in onda dell’intervista, Paola Barale non ha ancora commentato. La showgirl non aggiorna il suo profilo Instagram da qualche giorno e ha scelto di non replicare all’ex dopo le sue parole durissime pronunciate proprio a Live – Non è la D’Urso.