Pago e Miriana Trevisan sempre più uniti dopo l’addio a Serena: il commento su Instagram

Pago stupisce ancora e, dopo l’addio a Serena Enardu al termine di Temptation Island Vip, compie un altro gesto nei confronti dell’ex moglie Miriana Trevisan. I due sono stati legati per quasi dieci anni e hanno un figlio, Nicola. Un amore grande che dopo la separazione, avvenuta nel 2013, si è trasformato in rispetto e stima.

Oggi infatti Miriana e Pago hanno un ottimo rapporto che si è rafforzato dopo l’esperienza del cantante a Temptation Island Vip. L’artista sardo al termine del reality di Maria De Filippi ha detto addio all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel corso del falò di confronto davanti ad Alessia Marcuzzi infatti lei ha ammesso per la prima volta di non amare più il compagno e ha lasciato la trasmissione fra le lacrime, incontrando il single Alessandro.

Nemmeno il confronto a Uomini e Donne è riuscito a portare chiarezza nella coppia che ormai sembra decisa a non tornare più insieme. A sostenere Pago in questo momento difficile oltre ai fan anche Miriana Trevisan. Il cantante e l’ex star di Non è la Rai sono molto vicini in questo periodo. Lo dimostrano i tanti Like che Pago riserva all’ex moglie su Instagram, ma anche un commento pubblicato di recente.

La showgirl infatti ha postato una foto insieme al figlio Nicola e il cantante ha immediatamente reagito commentando con alcuni cuoricini rossi. La Trevisan ha replicato nello stesso modo, aggiungendo delle faccine sorridenti. Pago sta facendo di tutto per dimenticare Serena Enardu, ma nel frattempo il legame con Miriana è diventato ancora più forte.

Qualche tempo fa l’ex modella aveva parlato del padre di suo figlio, riservando per lui solo parole dolci. “Pacifico è un uomo eccezionale – aveva detto commentando le sue lacrime e l’esperienza di Temptation Island Vip –. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante. Lui stravede per nostro figlio ed è un papà presente, anche se molto impegnato”.

“Pacifico è un uomo adulto – aveva aggiunto riferendosi alla storia con Serena Enardu – e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in maniera elegante”.