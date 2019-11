Temptation Island Vip, Pago e Serena di nuovo insieme. Lei fa chiarezza

editato in: da

Serena Enardu torna a parlare dell’addio a Pago dopo Temptation Island Vip e risponde a chi le chiede se potrebbe tornare insieme al cantante. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’artista sardo si sono separati dopo aver preso parte al reality. Il loro percorso è stato difficile e molto intenso soprattutto perché Serena si è avvicinata al single Alessandro, facendo soffrire il fidanzato.

La storia è arrivata al capolinea durante un durissimo falò di confronto in cui la Enardu, per la prima volta, ha confessato fra le lacrime di non amare più Pago. In seguito c’è stato un altro confronto piuttosto acceso a Uomini e Donne, di fronte a Maria De Filippi in cui i due ex hanno ammesso di essersi visti anche lontano dalle telecamere.

Proprio questi incontri fra Serena Enardu e Pago hanno fatto nascere la speranza che fra i due ci possa essere un ritorno di fiamma. Un’ipotesi negata fermamente dall’ex tronista che su Instagram ha fatto chiarezza. Nelle Stories, Serena ha raccontato di essere convinta della sua scelta.

“So che ho fatto qualcosa per me e per migliorare la mia vita” ha svelato, affermando di essere in cerca di “equilibrio e serenità”. La modella ha poi fatto capire che non tornerà indietro e che è “soddisfatta di tutto quello fatto finora”. Dopo Temptation Island Vip, Serena sta affrontando profondi cambiamenti nella sua esistenza.

“Ho bisogno di risistemare tutto in questa nuova vita e non è facilissimo, ma non è neanche difficile – ha confessato -. Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare niente e giorni in cui ho l’energia a palla”. Dopo la fine dello show la Enardu non è stata bene, come ha confermato anche Anna Pettinelli: “Vi assicuro che sto mangiando e che sto bene – ha chiarito -. Quello che mi è successo è stato sicuramente uno stravolgimento della mia vita. Bisogna quindi avere un po’ di pazienza, in tutto. Bisogna anche vivere momenti di smarrimento come quello che sto vivendo io ora. Però non voglio farmi mangiare da ciò”.