Pago e Serena, Anna Pettinelli svela come stanno dopo l’addio

editato in: da

Anna Pettinelli torna a parlare del percorso fatto a Temptation Island Vip e svela qualche dettaglio sull’addio fra Pago e Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si sono lasciati dopo un falò di confronto molto duro in cui, per la prima volta, Serena ha fatto capire al compagno di non amarlo più.

Pago ha pianto lacrime amare, ma soprattutto le ha rinfacciato di non aver detto tutta la verità prima, lasciando che soffrisse mentre la vedeva insieme al single Alessandro. Nel villaggio delle fidanzate infatti Serena si è avvicinata molto al tentatore, raggiungendolo dopo la fine del falò per continuare la conoscenza anche lontano dalle telecamere.

Il comportamento della Enardu ha causato la rabbia di molti fan della trasmissione e il pubblico si è schierato dalla parte di Pago. Qualche giorno fa l’ex coppia ha avuto l’ennesimo confronto negli studi di Uomini e Donne, terminato fra accuse e lacrime.

Dopo la fine di Temptation Island Vip, Anna Pettinelli ha continuato a frequentare Serena Enardu e sulle pagine del settimanale Chi ha svelato come sta l’amica. “Sento Serena. Non sta bene – ha confessato -. Lei non si è resa conto di quello che ha fatto. È entrata come una bambina nel ‘Paese delle meraviglie’. Tengo a lei – ha aggiunto -, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale. Pago può essere l’uomo più ‘palloso’ del mondo, quello che volete (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità”.

La Pettinelli ha poi parlato del suo rapporto con Stefano Macchi che, nonostante le difficoltà, ha superato la prova di Temptation Island Vip, così tanto che presto la coppia convolerà a nozze. “Io sono stata male, male seriamente – ha svelato -. Le altre fidanzate mi dicevano: ‘Stefano non sta facendo nulla, stai tranquilla’. Io rispondevo: ‘Voglio il falò’. Sono sicura che, se non lo avessi tirato fuori, lui ci sarebbe cascato. E per noi sarebbe stata una rovina. Ma tutto è bene quel che finisce bene”.