Perché Pago siamo tutte noi. E vorremmo avere qualcuno come lui

editato in: da

Alla fine, all’ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip la coppia Pago-Serena Enardu è scoppiata. O meglio: il cantante, all’ennesima vana richiesta rivolta alla fidanzata di guardarlo in faccia e dirgli la verità, i reali sentimenti nei suoi confronti, si è alzato, ha abbracciato Alessia Marcuzzi, baciato Serena e si è allontanato.

Fino alla fine, fino all’ultima inquadratura il cantante non ha mai perso le staffe, dimostrato una classe incontestabile, e chiesto sempre e soltanto un’unica cosa: la verità.

Pago ha perso Serena ma conquistato il pubblico e vinto moralmente il programma. Grazie alla sua serietà, alle legittime richieste e soprattutto all’empatia degli spettatori nei suoi confronti. Perché Pago siamo tutte noi, quando cerchiamo di capire dai nostri compagni cosa provano davvero nei nostri confronti, e non lo otteniamo. Ma Pago è soprattutto quello che vorremmo avere a fianco. Un uomo capace di dire: “Ti amo talmente tanto che ti farei vivere con chi vuoi purché tu sia felice”.

Lecito per Serena accorgersi di non amarlo più o non averlo mai amato davvero. Ma altrettanto lecito per Pago pretendere la verità. “A volte non è così facile dirsi le cose” dice ad un certo punto la Marcuzzi. Ma dopo sette anni e una esperienza mediatica di quel tipo si dovrebbe avere il coraggio di (anzi, è quasi d’obbligo) dire la verità.

Talvolta si ha paura di farlo, per le reazioni che potrebbe scatenare. E per scongiurare anche questa eventualità, il cantante non fa che ripetere a Serena: “Se tu mi dici non ti voglio più è la vita, ma non devi dirmi le bugie, devi dirmi la verità e devi dirmela adesso”.

Mentre lei continua a guardarlo con un’espressione a metà tra la spocchia e l’indifferenza, e continua a ripetere in loop: “cosa vuoi che ti dica” lui ribadisce: “La verità. E voglio la tua felicità. Perché sei tu padrona della tua vita, non sono io”.

Fino alla somma finale, espressione massima di tutto quello che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo:

Tu puoi e devi fare quello che vuoi, se stai bene senza di me vai, basta che tu sia felice. Ma mi devi dire la verità, perché questo si chiama libertà, rispetto, amore. L’amore è verità

Pago è riuscito in 6 puntate di Temptation a dare una immensa lezione di vita non solo Serena, ma alla maggior parte degli uomini.

E a questo punto non possiamo che sperare, come scrive un utente su Twitter, che “Pago vinca Sanremo, l’Eurovision, il Grammy e che si faccia Margot Robbie in barca a vela alle Maldive. Per tutti i weekend della sua vita”.