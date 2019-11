Temptation, il gesto di Pago per l’ex Miriana Trevisan dopo l’addio a Serena

editato in: da

Pago sorprende tutti con un gesto per l’ex Miriana Trevisan dopo l’addio a Serena Enardu. Come è ormai noto Temptation Island Vip ha segnato la fine della relazione fra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne. Una storia d’amore durata quasi sette anni che si è conclusa con un durissimo falò di confronto di fronte ad Alessia Marcuzzi.

In questi giorni Pago ha incontrato nuovamente Serena Enardu negli studi di Uomini e Donne. L’ex coppia è stata invitata da Maria De Filippi per un ulteriore chiarimento, ma l’incontro non è stato affatto semplice, fra lacrime e recriminazioni. “Doveva dirmelo prima, non vado a Temptation a farmi martoriare dalla mia fidanzata” ha detto il cantante, accusando la ex di non avergli mai detto che non l’amava più e di aver flirtato con Alessandro Graziani. “Il tuo intento è quello di mettere in dubbio la mia moralità e non te lo permetto” ha replicato lei, furiosa, ma Pago ha aggiunto: “L’hai messa in dubbio da sola”.

“Non ce l’ho con Serena – ha chiarito poi Pacifico Settembre -, ma se mi avesse detto che non mi amava più, non avrei nemmeno partecipato a Temptation Island, non mi sarei mai messo così in pericolo. Gliel’ho chiesto più volte ma mi ha sempre detto di no. I problemi che avevamo avrebbero potuto farci lasciare o no, ma un sentimento finito non si risolve. La mia delusione è forte, fino al giorno prima di arrivare a Temptation lei mi aveva detto che mi amava”.

Poco dopo Serena si è sfogata contro chi continua ad attaccarla su Instagram, mentre Pago ha fatto alcuni gesti per l’ex Miriana Trevisan. I due sono stati legati per diverso tempo e sono entrambi genitori di Nicola. Nel corso dell’esperienza a Temptation Island Vip, la showgirl aveva più volte difeso l’ex compagno, affermando di provare grande stima nei suoi confronti.

A quanto pare il sentimento che lega il cantante all’ex star di Non è la Rai è ancora molto forte, visto che non sono passati inosservati diversi Like che Pago ha deciso di mettere ai post Instagram dell’ex compagna. “Siamo due genitori che si stimano” ha risposto la Trevisan a un follower che aveva fatto notare il gesto di Pago, mettendo a tacere qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma.