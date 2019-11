Temptation Island Vip, Pago e Serena si sfogano dopo la fine del programma

editato in: da

Pago e Serena Enardu si sfogano dopo la fine della loro storia d’amore, avvenuta a Temptation Island Vip sotto l’occhio attento delle telecamere. La coppia era legata da sei anni e mezzo: una relazione stabile e forte che però non è riuscita a sopravvivere alla prova del reality. Nel corso del falò di confronto di fronte ad Alessia Marcuzzi sono emersi tanti problemi che la coppia non aveva mai affrontato e che hanno portato all’inevitabile rottura.

“Il mio tormento è averlo fatto soffrire – ha confessato Serena al settimanale Chi -. Ancora oggi mi fa male. Temptation mi ha dato il coraggio di ammettere tutte le mie debolezze. Sono nella fase di elaborazione del lutto, si chiama così. Sì, rifarei tutto”.

“Per la doppia sofferenza non lo rifarei – ha replicato Pago -. I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita prima di Temptation. Durante e dopo per me è solo dolore”.

Il cantante sardo ha poi commentato la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Dico no. Perché lei non mi ama più – ha ammesso Pago -. Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il solo abbraccio. Fa male. Mi fermo qui. Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il Festival di Sanremo”.

Serena Enardu, che qualche giorno fa aveva confessato di essere stata molto male dopo la fine di Temptation Island Vip, ha svelato di aver chiesto aiuto per superare questo momento complicato. “Sono in cura da una psicologa – ha raccontato -. Io e Pago da anni non stavamo bene. Ho sempre avuto paura di ferirlo, di fargli male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura – ha aggiunto -. C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Infine Serena non ha rivelato nulla su Alessandro Graziani, il single a cui si è avvicinata molto durante Temptation Island Vip. “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo – ha chiarito -. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così”.