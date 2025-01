Noemi Bocchi, la misteriosa lettera a una donna: “Prova ad aprire il tuo cuore”

Noemi Bocchi ha condiviso una enigmatica lettera rivolta a una donna non ben precisata. Che sia rivolta a sé stessa? C’è chi pensa che possa essere una “frecciata” diretta a Ilary Blasi, ex moglie del suo attuale compagno Francesco Totti. Qualunque sia la verità, se lo scopo era che se ne parlasse ci è riuscita alla grande: le sue parole hanno scatenato commenti e ipotesi sui social tra i curiosi.

La lettera condivisa da Noemi Bocchi

Dopo un lungo silenzio social, Noemi Bocchi è tornata a condividere qualcosa su Instagram. Non si tratta di un selfie, né di una storia che abbia a che fare con la sua relazione sentimentale con Francesco Totti. Stavolta si tratta di una lunga lettera, che sembrerebbe scritta di suo pugno, in cui si rivolge a una donna di cui non conosciamo l’identità. Una lettera che ha tutta l’aria di una riflessione personale, forse rivolta a qualcuno di sua conoscenza.

“Cara donna, quella felicità che provi a gridare, non si chiama felicità ma TRISTEZZA!”, esordisce così la Bocchi nella sua storia Instagram. “La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge, non ti lascia il tempo di pensare male, di parlare male, di dar fastidio ad altri – prosegue la lettera -. Ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono, in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera. Lasciati andare, prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera, arriverà anche per te. Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi, prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”.

L’ipotesi Ilary Blasi

La lettera è completamente anonima e non contiene riferimenti specifici, questo è un dato di fatto. Inevitabilmente, però, ha scatenato i commenti e le ipotesi di tanti curiosi che non perdono neanche un tassello dell’enorme gossip che ruota attorno a questa storia. Noemi Bocchi è diventata l’inseparabile compagna di vita di Francesco Totti, quando si è sollevato il polverone sulla sua separazione da Ilary Blasi e tra gli ex coniugi ancora la questione legale non è del tutto conclusa. Quando sembra che i due abbiano trovato finalmente un accordo, ecco che questo sfuma per lasciare il posto a ulteriori nodi da sciogliere (in ultimo la denuncia di lei nei confronti di Totti per abbandono di minore).

Se si è cominciato a parlare molto della misteriosa lettera della Bocchi è anche per la sua nota riservatezza. La compagna di Totti non è solita documentare la sua vita nel dettaglio e la sua comparsa sui social è un evento piuttosto raro. Sembra improbabile che nelle sue parole ci sia l’intenzione di colpire la Blasi, con la quale non ha mai avuto alcun rapporto diretto, in fin dei conti.