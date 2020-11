Michele Morrone vittima delle Iene: lo scherzo

editato in: da

Michele Morrone è finito nella rete delle Iene, vittima di uno scherzo che ha messo a dura prova la sua pazienza. L’attore, arrivato al successo grazie alla fiction Sirene e al film Netflix 365 Giorni, ha visto i suoi preziosi quadri sparire da casa e ricomparire in una galleria d’arte, trafugati dal suo migliore amico per saldare alcuni debiti. Nella clip Morrone, ripreso dalle telecamere nascoste, entra nella sua abitazione romana e mentre si rilassa si accorge che qualcuno ha cambiato i suoi preziosi quadri appesi alla parete.

L’attore, furioso, chiama la sua manager per cercare di capire cosa sia accaduto: “Come c***o hanno fatto ad avere i miei quadri? – dice confuso – Come sono entrati in casa mia?“. Poco dopo scopre che il responsabile di tutto è Raffaele che ha rubato i suoi quadri per rivenderli e avere i soldi per saldare un debito con Zio Ciccio. “Non è possibile che Raffaele mi abbia fatto una cosa del genere. Lo conosco come le mie tasche”, dice l’attore. Poco dopo però chiama l’amico: “Li hai portati tu i quadri? Dimmi la verità – tuona al telefono, mentre raggiunge la galleria d’arte – […] Dimmi quanto gli devi dare così ce lo togliamo dai co****ni? Per 3mila euro ti sei messo con questa gente di m***a? Quanto ti ha chiesto in cambio?”. Una volta nella galleria d’arte, Michele Morrone cerca di riprendere i suoi quadri e dopo un inseguimento finalmente scopre che si tratta solo di uno scherzo.

Classe 1990, Michele Morrone non è solo un attore, ma anche un cantante e un pittore. Ha esordito nel 2011 con la fiction Come un delfino 2, in seguito ha recitato in numerose serie tv, ottenendo il successo internazionale grazie a 365 Giorni. Molto amato e seguito su Instagram, Michele è papà di due bambini, Marcus e Brando, frutto del suo amore per Rouba Saadeh, stilista sposata nel 2014 e da cui ha divorziato quattro anni dopo le nozze. Dopo una brevissima relazione con Elena D’Amario, ballerina di Amici di Maria De Filippi, oggi è legato a Sara Al Madani, imprenditrice e modella molto famosa negli Emirati Arabi.