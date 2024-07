Martina Colombari resta ancora in silenzio dopo quello che è successo al figlio

Non è un momento facile per Martina Colombari e suo Marito Billy Costacurta, che nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare le critiche dell’opinione pubblica dovute ai colpi di testa social del figlio Achille. Una situazione decisamente complicata per la coppia, che continua a mantenere un assoluto riserbo evitando di pubblicare qualsiasi contenuto che possa alimentare critiche e opinioni non richieste.

Martina Colombari, continua il silenzio social

L’ultima foto è del 18 luglio. Martina Colombari si gode sorridente la sua gita in barca e ringrazia per gli auguri ricevuti. Una tipica foto estiva di chi decide di ritagliarsi del tempo tra gli impegni per passare qualche giorno in totale relax.

Peccato che, un questo caso, i commenti relativi al suo ultimo contenuto social siano ben diversi da quelli che ci si aspetta di vedere sotto una foto da vacanza. Dopo la vicenda che ha visto protagonista Achille Costacurta, figlio della Colombari e dell’ex calciatore, in molti si sono riversati sotto i suoi post per richiedere spiegazioni sul suo comportamento e spesso denigrandola nel suo ruolo di madre.

Parole taglienti, frutto di una situazione sicuramente complicata e della necessità delle persone di commentare qualunque attimo della vita delle persone senza averne, però, una visione a 360 gradi. Sarà forse anche per questo motivo che Martina Colombari ha optato per il silenzio stampa. Nessuna dichiarazione, nessuna risposta ai tanti commenti sotto le sue foto, nessun post dopo le storie al vetriolo pubblicare da suo figlio.

Una decisione condivisibile, considerando che molto spesso tentare di portare avanti il racconto della propria vita sotto i riflettori durante un periodo complicato non è sempre un vantaggio: ne sa qualcosa Chiara Ferragni. Ora, non resta che capire se e quando Martina o Achille, che continua ad avere il profilo Instagram disattivato, decideranno di tornare e, magari, spiegare come sono andate le cose.

Gli insulti di Achille Costacurta a Martina Colombari

Il silenzio social di Martina Colombari è nato a metà luglio 2024 dopo le durissime parole che suo figlio Achille Costacurta ha condiviso sui suoi canali social. Una serie di storie Instagram in cui Achille mostra quelle che sembrano essere bustine di droga e mazzette di denaro corredate dal commenti: “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi” e “Vai come si traffica”.

Il ragazzo ha poi commentato una foto sul profilo della madre “sgridandola” per la sua immagine in bikini: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”. Una serie di dichiarazioni gravissime che non trovano motivazione. In molti hanno pensato che si sia trattato di un attacco hacker, ma nessuno dei diretti interessati ha voluto fare chiarezza. Intanto, il profilo di Achille è stato disattivato.

Fonte: IPA

Che i commenti siano stati davvero scritti da Achille o meno, non è un mistero che tra Martina Colombari e suo figlio i rapporti non siano sempre stati rosei come lei stessa ha dichiarato in passato: “Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo”.

Pare che Achille stia passando un periodo ribelle: dopo i guai avuti con la giustizia quando era stato denunciato dopo aver aggredito un agente di polizia, la ciliegina sulla torta, non meno grave, è questa strana insurrezione nei confronti dell’ex Miss Italia.