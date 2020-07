editato in: da

Marica Pellegrinelli sorride con Marco Borriello dopo l’addio a Eros Ramazzotti. La modella è tornata single, archiviando la relazione con Charley Vezza, arrivato nella sua vita in seguito alla fine del matrimonio con il cantante romano. Bellissima e famosa, quanto riservata, la top model sembrava aver ritrovato l’amore accanto al designer, ma la love story, dopo alcuni mesi, è arrivata al capolinea.

Decisa a difendere la sua privacy e pronta a concentrarsi solo sui figli e sulla carriera, Marica non ha mai commentato il suo nuovo amore. Nelle scorse settimane si era parlato di un flirt con Paul Ferrari, anche lui modello, conosciuto durante uno shooting, ma la conoscenza sarebbe già terminata. Nelle foto pubblicate dal settimanale Gente, la Pellegrinelli sorride con Marco Borriello, durante un pranzo nel quartiere Brera di Milano.

Il calciatore ed ex di Belen Rodriguez è tornato da poco single dopo la fine della relazione con Sofia Resing, top model brasiliana. A 38 anni è ancora molto affascinante e al centro di numerosi gossip per via dei suoi flirt. Nell’ultimo periodo lo sportivo aveva raccontato di sognare una famiglia e dei figli. “Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego – aveva raccontato qualche tempo fa lui alla Gazzetta dello sport -, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. […] La donna ideale deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Si dice che non ci sono più le donne di una volta, ma il mondo è cambiato. Il telefono crea tante distrazioni, anche sessuali. Ma spero di trovare presto la donna giusta e di avere tanti bambini. Ho comprato case in tutto il mondo e ogni volta che ne acquistavo una mi immaginavo lì dentro con la mia famiglia”.

Per ora sembra che fra Marica e Marco ci sia solo un’amicizia e le foto raccontano un incontro fatto di sorrisi e chiacchiere, niente di più. Dopo il divorzio da Eros, a cui è stata legata per oltre dieci anni, la Pellegrinelli ha mantenuto ottimi rapporti con l’ex per amore dei figli. Il cantante e la modella sono stati paparazzati più volte insieme, alimentando i gossip riguardo un ritorno di fiamma che è stato sempre prontamente smentito.