Chi è Paul Ferrari, il nuovo presunto amore di Marica Pellegrinelli

A quanto pare, Marica Pellegrinelli è tornata a sorridere dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e l’addio a Charley Vezza, questa volta accanto ad un bellissimo ragazzo conosciuto nell’ambito della moda. Lui si chiama Paul Ferrari, e con il suo sguardo magnetico non ci sorprende che abbia irretito la splendida modella.

Sguardi innamorati, carezze dolcissime e tanti piccoli gesti teneri non possono nascondere la profonda intimità che sembra essere nata tra Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari, sebbene i due si conoscano da poco tempo. A lanciare l’indiscrezione sul loro flirt è il settimanale Oggi, che ha paparazzato la coppia nei giorni scorsi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti sorride felice al suo giovane accompagnatore, e non possiamo fare a meno di notare il feeling che c’è tra loro due.

Paul Ferrari è un giovane modello, ha 30 anni ed è originario di Bergamo – che è anche la città natale della Pellegrinelli. Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero incontrati per la prima volta su un set fotografico, ed è stato subito amore a prima vista. Dunque, l’estate di Marica si scalda dei teneri abbracci che Paul non lesina, anche davanti alle fotocamere dei paparazzi. Gli scatti che la immortalano in compagnia dell’affascinante indossatore spengono inoltre i tantissimi rumor che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Dopo aver detto addio all’imprenditore Charley Vezza, che è stato al suo fianco per un breve periodo negli scorsi mesi, la Pellegrinelli è stata infatti al centro di alcune voci che la volevano nuovamente impegnata a rimettere insieme i cocci della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Nessun ritorno di fiamma tra i due, a quanto pare: tra la giovane modella e il suo ex marito c’è solo un rapporto sereno e disteso, che si sono impegnati a creare soprattutto per il benessere dei loro due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Marica avrebbe dunque il cuore ancora libero, o forse non più. Paul Ferrari, stando alle foto pubblicate in esclusiva da Oggi, sarebbe riuscito a fare breccia tra i suoi sentimenti. Altro che estate da single: per la bella Pellegrinelli si prospetta, a quanto pare, un nuovo amore tutto da vivere sotto i caldi raggi del sole.