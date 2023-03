“Maria De Filippi è molto provata”: il futuro in televisione

Maria De Filippi ha scelto di non fermarsi. “Torno a lavorare perché è così che mi hanno insegnato”, ha rivelato, con la sua eleganza, quella trasparenza per cui abbiamo iniziato ad amarla in televisione. Genuina, composta, mai fuori posto. Eppure, dietro l’apparente forza, c’è un mondo di emozioni e di sentimenti. A parlare del suo futuro in televisione sono stati alcuni collaboratori: dopo la morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice è provata. E trent’anni di vita insieme si sentono sulle “spalle”, così come l’assenza.

Come sta Maria De Filippi

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti, non solo la famiglia, così come l’amore della sua vita, ma anche i colleghi, le persone che sono cresciute con i suoi talk show, o che semplicemente, anche solo per un’ora, o per una domenica, hanno visto in Maurizio la persona adatta con cui trascorrere il tempo. Per Maria De Filippi, la perdita di Costanzo è stata uno shock.

“Mi preoccupa. Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”, ha rivelato l’avvocato Giorgio Assumma, il migliore amico di Costanzo, al settimanale Nuovo. “Avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Il futuro di Maria De Filippi in televisione

Dopo la dichiarazione di Assumma, si è aggiunto un ulteriore interrogativo: la De Filippi è una donna tenace, d’altri tempi, e non si è mai arresa di fronte a nulla. Al suo fianco, figura imprescindibile, Costanzo. Ed è forse per questo che alcuni collaboratori al settimanale DiPiù hanno rivelato i suoi sentimenti: come sta davvero, oltre la persona che vediamo in televisione.

La conduttrice, infatti, avrebbe detto: “È molto dura senza Maurizio. Però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. Sì, il desiderio di tornare al suo pubblico è forte, perché è così che è cresciuta, umanamente e professionalmente: non ci ha mai voltato le spalle.

“Prima di oggi lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Hanno passato più di trent’anni insieme. È una vita: una vita che Maria ora si appresta ad affrontare da sola”, hanno rivelato i suoi collaboratori.

La forza incrollabile di Maria De Filippi

“Maria è molto, molto provata. Ha paura di crollare”. Dopo il ritorno a C’è Posta Per Te, nella puntata registrata, a cui ha voluto accludere un messaggio per il suo pubblico, sono tanti i commenti e le dichiarazioni che abbiamo letto. Molte generazioni sono cresciute con i programmi di Maria – la Queen, come è soprannominata dai suoi affezionati. Da Uomini e Donne fino ad Amici, non riusciamo a immaginare la televisione senza di lei.

Proprio lei, che ci ha insegnato e mostrato la sua forza incrollabile, in questo momento ha bisogno dei suoi fan, ma anche di rispetto. Perché qualsiasi decisione un giorno prenderà, è giusto che trovi gli stessi al suo fianco a sostenerla. Fino alla fine.