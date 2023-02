Maurizio Costanzo, Maria De Filippi scioccata. Assente all’apertura della camera ardente

Fonte: ANSA Maurizio Costanzo, aperta la camera ardente

Una morte che è giunta inaspettata quella di Maurizio Costanzo e che avrebbe scioccato la sua compagna di vita e moglie da tanti anni Maria De Filippi. All’apertura della camera ardente, che resterà accessibile per due giorni, c’erano i due figli maggiori di Maurizio Costanzo: Camilla e Saverio e la ex moglie Flaminia Morandi, ma non la conduttrice e nemmeno Gabriele, il figlio che ha adottato insieme a Costanzo.

Morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non se lo aspettava

All’apertura della camera ardente presenti i due figli maggiori di Maurizio Costanzo: Camilla e Saverio e la ex moglie Flaminia Morandi. Maria De Filippi, invece, era assente e, dalle immagini non sembrava essere presente neppure il figlio Gabriele. Madre e figlio sono poi arrivati circa due ore dopo. La conduttrice indossava grandi occhiali scuri e si è seduta in prima fila con il figlio Gabriele, molto commosso e che ha tenuto abbracciato in un gesto di conforto e vicinanza.

A quanto pare la morte del giornalista è sopraggiunta inaspettata, come ha riportato il Corriere della Sera, Maria De Filippi sarebbe: “Molto provata, scioccata, basita“. Insieme da tantissimi anni, la conduttrice è stata la sua quarta moglie, con cui è convolato a nozze il 28 agosto del 1995.

Durante il ricovero del giornalista lei era presente ogni giorno, mattina e sera, così avrebbe fatto anche la mattina prima della morte come ha raccontato l’inviata de La Vita in Diretta Antonella Del Pino: “Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine”.

Maurizio Costanzo, alla camera ardente tanti vip, amici e colleghi

Persone comuni, amici, colleghi: alla camera ardente di Maurizio Costanzo sono arrivati in tantissimi. Persone passate per lasciare un fiore, per una preghiera, per tributare un gesto di stima a un uomo che ha fatto la televisione italiana e non solo.

Tra di loro Pierluigi Diaco visibilmente scosso che, ai microfoni dei giornalisti, ha raccontato di averlo conosciuto quando aveva 15 anni e ha spiegato che per lui era tutto. Mara Venier, anche lei in lacrime. E poi Fiorello, Paola Barale e tantissimi altri volti della televisione, della politica e del giornalismo con cui Costanzo ha condiviso parte della sua lunga carriera.

Maurizio Costanzo, la camera ardente al Campidoglio

Due giorni per dire addio a un giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore. La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti senza parole. E non solo le tante persone che lo hanno conosciuto, che hanno condiviso il percorso professionale con lui, o che gli hanno voluto bene, e che hanno scritto in sua memoria ricordi commossi. Ma anche tutti coloro che nel corso dei numerosi anni di carriera ne hanno seguito il lavoro e lo hanno apprezzato come professionista.

La camera ardente in Campidoglio è stata aperta nella mattinata di sabato e resterà accessibile al pubblico sabato 25 e domenica 26 febbraio. Il funerale, invece, è previsto per lunedì 27 alle 15 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. E si potrà seguire anche in diretta televisiva sia sulla Rai che su Mediaset.