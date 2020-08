Maria De Filippi parla di Belen e Stefano De Martino: “Dissi tutto io a Emma”

editato in: da

Maria De Filippi ha rotto il silenzio sugli inizi della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un rapporto che, come ben si sa, è nato dietro le quinte di Amici quando il ballerino campano era ancora fidanzato con Emma Marrone. Intervistata sulle pagine del settimanale Gente, la ‘mamma’ del celebre talent ha raccontato un dettaglio inedito sul triangolo che, ai tempi, fece parlare l’Italia e che segnò l’inizio di una delle love story più mediatiche degli ultimi anni.

Confessandosi alla rivista, Maria De Filippi ha spiegato che, nel lontano 2012, accortasi della situazione chiamò Stefano De Martino in camerino, chiedendogli cosa stesse combinando. “Lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”: con queste parole, la moglie di Maurizio Costanzo ha descritto il suo ruolo in quello che è stato l’inizio, inaspettato, della storia d’amore tra Stefano De Martino, allora 22enne, e Belen, che nel 2012 era fidanzata con Fabrizio Corona.

Di tempo dalle puntate di quell’edizione di Amici e dai balli infuocati di Belen e Stefano nello studio del talent ne è passato tanto: in mezzo tra allora e oggi ci sono stati la nascita del piccolo Santiago, le nozze, la separazione, la riconciliazione e un nuovo allontanamento che, a quanto pare, starebbe provocando una forte sofferenza alla Rodriguez, tanto da portarla a interrompere praticamente sul nascere la frequentazione con Gianmaria Antinolfi.

Ed Emma Marrone? La cantante salentina, che ai tempi dell’inizio della liaison tra De Martino e Belen lasciò a bocca aperta il pubblico con un’interpretazione di Bella Senz’Anima di Cocciante che molti considerarono una chiosa perfetta alla parentesi sentimentale con il ballerino, è oggi prossima a occupare uno degli scranni della giuria di X Factor e si è ormai lasciata alle spalle la vicenda.

Per rendersene conto basta ricordare che, nel corso di una diretta Instagram risalente al mese di aprile, alla domanda di un follower che le ha chiesto se avesse o meno perdonato Belen, Emma ha replicato con il sorriso che la contraddistingue da sempre che, a suo dire, la showgirl argentina non ha fatto nulla di male.

Le due donne si sono chiarite ormai da anni: a confessarlo è stata Belen stessa che, in occasione di un’intervista rilasciata a Gente nel 2014, parlò di un incontro privato con Emma prima di un abbraccio davanti alle telecamere di Tu Sì Que Vales.