Emma Marrone parla di De Martino: “Belen? Non ha fatto nulla di male”

Emma Marrone torna a parlare della storia d’amore, finita, con Stefano De Martino e del ruolo di Belen Rodriguez nella rottura. Era il 2012 quando l’argentina venne scelta da Maria De Filippi per partecipare ad Amici. Nella trasmissione la showgirl si trovò a ballare con De Martino e fra i due fu subito passione.

Peccato che all’epoca Stefano fosse legato a Emma Marrone, mentre Belen era fidanzata con Fabrizio Corona. Poco dopo il loro primo incontro, De Martino e la Rodriguez uscirono allo scoperto causando un vero e proprio scandalo. Il resto è storia: il matrimonio nel 2013, la nascita del figlio Santiago, il divorzio e poi il ritorno di fiamma. Emma affrontò con grande coraggio la situazione, senza fasi inghiottire dai gossip, ma soprattutto senza perdere mai il sorriso.

La cantante non ha più parlato di quei mesi difficili, almeno sino ad oggi. Durante una diretta Instagram infatti, la Marrone ha risposto a una domanda piuttosto scomoda sul suo rapporto con Belen. Una fan infatti le ha chiesto: “Emma hai perdonato Belén?”. Lei non si è tirata indietro, ma ha anche evitato ogni polemica. L’artista pugliese ha fatto capire di non provare rancore nei confronti della showgirl: “Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén semmai – ha detto -. Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così”.

Dopo l’addio, Emma e Stefano hanno ricucito il loro rapporto. Oggi l’ex star di Amici riesce a parlare con grande tranquillità di quanto accaduto quasi dieci anni fa. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato – aveva raccontato qualche tempo fa a Chi -: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”.

Da parte sua Belen ha sempre confermato di avere una grande ammirazione per Emma, donna forte e talentuosa. “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio Corona – ha confessato di recente, svelando le sue fragilità -. Poi è successo quello che è successo. Ci siamo messi insieme e nei primi tempi cantavo a casa, perché lui aveva avuto accanto una cantante bravissima. Io cantavo perché mi dicevo: ‘Quella là è forte!’. Io ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore, anche nel canto. E la copiavo”.