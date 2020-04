Verissimo, Belen a ruota libera: lavoro, famiglia e voglia di scrivere un libro

editato in: da

Continuano gli appuntamenti con Verissimo: nonostante il periodo non permetta le ospitate in studio, la padrona di casa, Silvia Toffanin, ha pensato a un format che riesce a portare nelle case degli italiani un mix vincente di intrattenimento e approfondimento.

La puntata, com’è diventata prassi in questo ultimo mese, coniuga infatti a una serie di videomessaggi le interviste più belle e interessanti che la Toffanin ha portato in studio nel corso dell’ultima edizione. E così i vip raccontano come stanno passando le loro giornate in casa.

Ad attirare particolarmente l’attenzione del pubblico, questa volta, è stato il videomessaggio di Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina è apparsa diversa dal solito. Lasciata da parte la sua consueta esuberanza, ha detto parole accorate:

Che dire. È dura, è difficile. Però io sto cercando di passare questo periodo nel migliore dei modi. Sono fortunata, fortunata perché lo sto passando con la mia famiglia. Penso a chi non può. A chi non riesce a scambiare neanche due chiacchiere. Penso a chi è disperato, alle piccole aziende. Penso a quanto è complicato.

Belen, insomma, è apparsa particolarmente toccata da quanto accade intorno a lei. Tuttavia, la showgirl non ha perso l’occasione per dare un input positivo al pubblico che la osserva e che, in realtà, ha avuto modo di recente di scoprirne le fragilità:

Andando in profondità, però, questo è un periodo che se ben utilizzato, può permettere un po’ di riflessione. Può permettere di farsi domande: siamo dove vogliamo essere? Dove vogliamo stare? Il mondo va sempre talmente in fretta e noi gli corriamo così tanto dietro che pensiamo troppo poco a quello che ci fa piacere fare. A volte non abbiamo opzioni, perché siamo al lavoro, abbiamo responsabilità. Però secondo me è bene sempre chiederselo. È il momento giusto.

Con estrema dolcezza, la Rodriguez ha detto parole cariche di emozione. Poi, a cuore aperto, ha raccontato come sta passando le sue giornate e ha rivelato un dettaglio, parlando di una passione che in effetti aveva sin da piccola, ma che adesso sembra essere tornata più forte che mai:

A parte quello che mostro ai follower, gli esercizi, la cucina, mi sono messa a scrivere tanto. Ho scritto a me. Ho scritto a mio marito, ho scritto alla mia famiglia. E ho scritto a mio figlio. Sono cose che mi rimarranno. È un diario, si chiama Belen in Quarantena. Farò un libro quello che ho scritto. Scherzo, ma mi piacerebbe. Spero comunque che si possa tornare presto alla nostra amatissima e sopravvalutata normalità. Vi mando un bacione. Finirà, prima o poi.

Insomma, tra sogni e piccole rivelazioni, la Rodriguez ha parlato a ruota libera mostrando sentimenti e preoccupazioni che, in questo mondo, ci stringono tutti in un unico grande abbraccio. E che ci fanno sentire più vicini, vip o non vip.