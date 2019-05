Mara Venier trionfa. E suo marito rivela su Instagram cosa accade prima di Domenica In

editato in: da

Il marito di Mara Venier svela su Instagram cosa fa la presentatrice prima di Domenica In: ed è un trionfo.

Nicola Carraro ha infatti pubblicato un video sul suo profilo social in cui mostra Mara, ancora senza trucco e parrucco, intenta a mangiare un cornetto al bar. La didascalia è chiara: “Cornetto prima di cominciare Domenica In”.

Bastano pochi istanti per confermare che “Mara è una di noi” ed è splendida anche al naturale. I complimenti non si contano a cominciare dalle colleghe della Venier. Alessia Marcuzzi commenta:

Quanto e’ bona pure senza trucco… guardala lei.

E Antonella Clerici replica:

Adoroooooo

In questo video è racchiuso il segreto del successo della presentatrice veneziana, come qualcuno sottolinea:

Mara una di noi sveglia alle5 al bar senza trucco senza luci che mangia un cornetto si fa riprendere dal marito che poi posta il video e vi chiedete perche l’amiamo?

E poi sono tutti d’accordo nel considerare Zia Mara una donna vera:

Brava, che piacere vederti mangiare come noi esseri normali

E ancora:

Una delle poche Vere donne della Tv

E poi:

Per questo piaci………… Perché te ne freghi di tutti…. Sei unica

Insomma la Venier piace in tutte le salse, sia quando intervista Riccardo Fogli in tv, sia quando pulisce il balcone dal guano dei gabbiani. La sua Domenica In, ormai mancano solo tre puntate alla fine della stagione, è stata una vera rivelazione. La rivale più temuta, Barbara D’Urso con la sua Domenica Live, è stata letteralmente stracciata. E non solo per il cambio d’orario della trasmissione Mediaset. Solo per fare un esempio, la puntata di Domenica In del 5 maggio è stata da record, superando il 18% di share.

Zia Mara ha conquistato il pubblico con la sua ironia, la sua spontaneità e la semplicità di chi sa fare il proprio mestiere bene. Senza contare i suoi siparietti casalinghi che fanno impazzire i fan, insieme a suo marito Nicola Carraro.