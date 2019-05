Mara Venier fa le pulizie sul terrazzo e incanta su Instagram

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier si dà alle pulizie di casa. E la sua foto su Instagram diventa virale.

La presentatrice svela sui social cosa fa quando non è sotto i riflettori di Domenica In: la casalinga perfetta ma anche un po’ disperata, per colpa dei gabbiani.

Zia Mara ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae scalza, spettinata, senza trucco e in jeans e canottiera mentre è intenta a spazzare la terrazza dalla vista mozzafiato sui tetti di Roma. Scopa e canna dell’acqua tra le mani, lava il pavimento. E commenta:

Pulizie pasquali 😱😱😱😱cagate di gabbiani a gogo’…..😱😱😱😱per non parlare della pioggia di sabbia 😱😘😘😘😘😘😘quanto mi piace pulire.

La Venier regala ai suoi follower un’altra scena di vita privata e il successo è assicurato. C’è che la trova irresistibilmente affascinante anche in versione casalinga. Persino Rita Dalla Chiesa non si esime dal commentare:

Abbella de casa.

Altri le scrivono:

Sempre la migliore

E ancora:

Evvai Mara !! Bella comunque!!

Qualcuno invece si preoccupa che possa farsi male e le consiglia di indossare delle calze antiscivolo. Altri sdrammatizzano e le suggeriscono che infondo il guano porta fortuna.

Insomma, la Venier manda in tilt i fan anche quando spazza casa. E non è la prima volta. Celebre il video in cui pulisce i vetri a cavalcioni sul davanzale o quando spolvera cantando o quando prepara le melanzane alla parmigiana per suo marito Nicola Carraro. Un po’ come la sua rivale Barbara D’Urso.