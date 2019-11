Mara Venier fa anche la stilista. Mai stata così felice

editato in: da

Mara Venier, regina indiscussa della domenica pomeriggio RAI, ha debuttato ieri in veste di stilista. Presso lo store Coin di Piazzale Appio a Roma, la conduttrice ha infatti presentato, accolta da un bagno di folla, la collezione autunnale che ha curato per Luisa Viola, brand a cui è dedicato un temporary shop.

Come rivelato da lei stessa alla testata Today, questa collezione autunno-inverno è un omaggio agli anni ’80 rivisitati in chiave chic. Intervistata durante l’evento di presentazione, la Venier ha affermato di essersi occupata di ogni singolo capo, dai tessuti (durante l’evento è stata mostrata una maglia in lana cotta impreziosita da glitter) al modello. La conduttrice di Domenica In ha inoltre dichiarato di aver scelto tenendo sempre conto di quello che avrebbe indossato lei.

Per Mara Venier, che spegnerà domenica 69 candeline, la moda non è certo un mondo nuovo. Sempre durante la presentazione della collezione, la padrona di casa del salotto della domenica pomeriggio di RAI 1 ha infatti ricordato che, quando era giovane, vendeva vestiti a Roma in Campo de’ Fiori. Negli anni ’70 era infatti proprietaria di un negozio assieme a una socia romagnola.

Questo è un momento oggettivamente molto positivo per lei. Tornata lo scorso anno in grande stile alla guida di Domenica In, è da quasi vent’anni felice accanto a Nicola Carraro (la dedica per il recente anniversario del loro primo incontro ha fatto il pieno di like su Instagram).

Oltre che moglie innamorata, Mara è anche una nonna felice. Risale a pochissimi giorni fa la pubblicazione di un post su Instagram che la vede – con la meraviglia millenaria di Roma sullo sfondo – stampare un tenerissimo bacio sulla guancia di Claudietto, il figlio di due anni del suo secondogenito Paolo Capponi (andato all’altare lo scorso 27 luglio).

Circondata dall’amore del suo pubblico anche durante le occasioni di incontro dal vivo come l’evento di ieri, Mara Venier è apparsa raggiante e consapevole della bellezza del periodo che sta attraversando. Ha non a caso lasciato spazio a una dichiarazione che parla da sola, ossia la frase “Ringrazio la vita che mi ha dato tanto” (si tratta di una citazione di un brano di Gabriella Ferri). Ha infine evidenziato il fatto di sentirsi serena e appagata, facendo presente che il lavoro è importante ma che la sua priorità nella vita rimane la famiglia.