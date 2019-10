Mara Venier, nonna dolcissima su Instagram con il suo nipotino

editato in: da

Tutto l’amore del mondo in una foto. È quello che si può ammirare nel nuovo post sul profilo Instasgram di Mara Venier.

La regina della domenica televisiva, che in tv macina ascolti ed è una bomba di simpatia e di energia inesauribile, mostra il suo lato più intimo e tenero mentre, sulla terrazza di casa, abbraccia e bacia sulla guancia la creatura che da due anni le dona serenità e gioia infinita: il nipotino Claudietto.

La foto che immortala la complicità che c’è tra nonna e nipote, emoziona i fan e viene accolta, ovviamente, da un diluvio di cuoricini e messaggi di ammirazione per la conduttrice che, ormai da tempo, si racconta al pubblico che la segue sui social anche nella sua veste privata e preferita di nonna, affettuosa e presente nella vita dei suoi nipoti. Se il rapporto con il nipote più grande Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, che ormai ha 17 anni, è per forza di cose basato più sulla condivisione di momenti famigliari, di tempo libero e interessi comuni, quello con il piccolo di casa, Claudietto, figlio di Paolo Capponi, di due anni appena, è un rapporto pieno di tenerezza, risate e giochi. Un rapporto che, come la conduttrice ha raccontato più volte, l’ha in qualche modo salvata e tirata fuori dal momento difficile che ha vissuto dopo la perdita della madre e che ha aperto una nuova, gioiosa, pagina della sua vita.

Mara Venier è letteralmente innamorata pazza dei suoi nipoti: con Giulio va a fare shopping e ai concerti, con Claudietto passa ore a rincorrersi, a giocare e a farsi tirare i capelli.

“Io il desiderio di diventare nonna l’ho sempre avuto” ha confessato poco tempo fa la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera, “E anche la parola, nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata. Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta. Giulio dice che sono una nonna rock, tendo molto a difenderlo, a sposare le sue ragioni. Claudietto è pazzo dei capelli biondi, io lo lascio giocare con i miei, li tira come un pazzo… passo dei momenti di totale felicità con loro”.

Una totale felicità che si percepisce perfettamente guardando il tenerissimo abbraccio postato su Instagram tra nonna Mara e il suo piccolo Claudietto.