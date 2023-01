“Sono stata denunciata”: Mara Venier rivela cosa è successo con l’ex marito di Gina Lollobrigida

La morte di Gina Lollobrigida è stata un’incommensurabile perdita artistica e affettiva. Tra le tante persone del mondo dello spettacolo che le hanno voluto bene c’è Mara Venier che, della Bersagliera, ha parlato molto nell’ultima puntata di Domenica In.

La conduttrice ha poi rivelato, nonostante lo avesse già accennato nel corso della trasmissione, di aver ricevuto una denuncia da parte di Francisco Javier Rigau, l’ex marito della Lollo (le nozze furono poi annullate dalla Sacra Rota).

Mara Venier, perché è stata denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida

Della denuncia ricevuta dall’ex marito di Gina Lollobrigida, Francisco Javier Rigau, Mara Venier ha fatto un piccolo accenno durante l’ultima puntata di Domenica In durante la quale ha parlato della diva, morta a 95 anni il 16 gennaio. Poche parole, rivolte ad Andrea Piazzolla che è stato assistente dell’attrice e vicino a lei negli ultimi anni. Un nome sulla bocca di tutti alla luce anche delle ultime dichiarazioni del figlio dell’attrice scomparsa.

A Piazzolla Mara Venier ha detto: “Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici”. Ma di più in puntata non aveva fatto sapere.

Ora, però, le spiegazioni sono arrivate. Le ha date la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata a La Stampa in cui ha detto: “Sì sono stata denunciata dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io. Ha denunciato tutti per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so’ spaventata tanto”.

L’intervista in questione sembrerebbe essere quella che risale al 2019 quando Gina Lollobrigida è stata ospite di Mara Venier a Domenica in.

Della puntata, invece, andata in onda dopo la morte dell’attrice ha affermato: “Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini”.

Un affetto che è emerso in più occasioni in questi giorni. A partire dal suo intervento a La vita in diretta e fino alla decisione di non parlarne più: “Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto“.

Gina Lollobrigida cosa è accaduto dopo la sua morte

Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio e da allora è stato un susseguirsi di dichiarazioni. Anche il funerale della diva non è stato tranquillo, dal momento che ci sono state delle contestazioni. Poi sono arrivate le parole, da più parti.

A guardare la vicenda dall’esterno si vedono due persone contrapposte: da una parte il figlio Andrea Milko Skofic, dall’altra l’assistente Andrea Piazzolla. L’apertura del testamento ha evidenziato che il patrimonio della attrice è stato diviso a metà tra i due. Piazzolla ha spiegato che lui utilizzerà tutto per creare un trust per l’arte e ha rivolto un appello al figlio: “Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente”.

L’ultimo passaggio di questa vicenda sono state le accuse che il figlio ha rivolto all’assistente.