Caos per la Lollobrigida a “La Vita in Diretta”, irrompe la Venier. La reazione di Matano

La morte di Gina Lollobrigida ha scosso l’Italia, e il mondo intero: la diva si è spenta il 16 gennaio. Le polemiche dopo la sua scomparsa hanno avuto un peso persino ai funerali che si sono tenuti il 19 gennaio a Roma. A La Vita in Diretta, inoltre, Mara Venier si è ritrovata a intervenire a seguito di una dichiarazione di Marisela Federici: il ricordo della diva è passato in secondo piano, discutendo principalmente della sua vita privata e del legame con Andrea Piazzolla. Anche Alberto Matano non è rimasto impassibile.

La Vita in Diretta, la rabbia di Mara Venier: la telefonata

Mara Venier è stata molto unita a Gina Lollobrigida negli ultimi tempi. Spesso al suo fianco, l’ha supportata, le è stata vicina, e ha anche riconosciuto l’affetto di Andrea Piazzolla, che, proprio come lei, non l’ha mai lasciata da sola. Nel corso de La Vita in Diretta, durante il ricordo della Bersagliera, Marisela Federici ha parlato di una “situazione tragicomica”, e soprattutto ha espresso un profondo scetticismo proprio verso gli interessi di Piazzolla.

La Venier, conduttrice di Domenica In – ha ospitato la Lollobrigida diverse volte, indimenticabile l’ultima intervista – ha scelto di intervenire immediatamente, chiamando e scatenando la sua furia contro le illazioni della Federici. “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi, Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l’abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore”.

In seguito, la Federici, notando la forte commozione nella voce della conduttrice di Domenica In, ha detto: “Sì, ma non piangere”, quasi a mo’ di provocazione. La Venier non ha ceduto, anzi, ha controbattuto per difendere la memoria della “Lollo”. “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo. Tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni?”.

La reazione di Alberto Matano dopo lo scontro tra Mara Venier e Marisela Federici

Dopo il caos e gli insulti ai funerali, anche a La Vita in Diretta è andata in onda una scena davvero difficile da dimenticare. Soprattutto, la Lollobrigida non meritava affatto questo: una diva del cinema, con la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood, ottenuta nel 2018, la carriera imponente. La vita privata, in questo caso, ha prevalso, oscurando successi e carriera di una donna spirata all’età di 95 anni.

A seguito della telefonata di Mara Venier, è intervenuto anche il conduttore, Alberto Matano: “Mara ha detto che chi è stato vicino a Gina, come ha fatto lei negli ultimi anni, sa ciò che Andrea Piazzolla ha rappresentato per lei”, con calma, ha cercato di riportare la tranquillità in studio. Naturalmente, si è dispiaciuto di quanto successo, in particolare perché la Venier ha chiuso la telefonata quasi all’improvviso. “No, Mara, aspetta”, ha detto in ultima battuta Matano, ma non c’è stato modo di chiarirsi.