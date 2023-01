Dimitri Skofic, chi è il bellissimo nipote di Gina Lollobrigida

Sguardo intenso, lineamenti delicati e nel cuore un grande amore per la recitazione. Dimitri Skofic è il bellissimo nipote di Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano e artista poliedrica, scomparsa lo scorso 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. Un giovane uomo che conserva nel proprio cuore un prezioso scrigno di ricordi al fianco della nonna “Gi”, come era solito chiamarla.

Dimitri Skofic, il bellissimo nipote di Gina Lollobrigida

Nato nel 1994 dal matrimonio tra Andrea Milko Skofic e la giornalista Maria Grazia Fantasia, Dimitri non è un tipo che ama far parlare di sé, nonostante il padre sia spesso finito sui giornali per via di questioni legate all’eredità della celebre nonna. Complice forse la giovane età, ma anche la voglia di concentrarsi unicamente sul suo più grande amore, quello per la recitazione, che senza dubbio ha ereditato dall’indimenticabile Gina Lollobrigida.

Dimitri ha studiato dapprima al Centro internazionale di Cinema e Teatro di Roma, dopodiché ha frequentato la European Union Academy of Cinema and Theatre, aggiungendo al suo curriculum diverse esperienze, workshop e corsi tenuti da grandi attori internazionali come Bernard Hiller e Paul Haggis, quest’ultimo regista ma anche sceneggiatore di alcuni dei più celebri capitoli della saga di James Bond.

Non contento Dimitri ha studiato anche alla Duse International, ha affinato le sue doti canore e contemporaneamente ha iniziato a lavorare come modello, lanciandosi nelle sue prime esperienze sul grande schermo in alcuni cortometraggi e in teatro, dove ha recitato in opere come Il ritorno dalla villeggiatura, Il Mercante di Venezia e Victor Victoria.

Come si suol dire, non gli manca di certo il physique du rôle né tantomeno la voglia di imparare, migliorarsi e crescere come artista. Tutto questo – oltre ai suoi lineamenti delicati e ai grandi occhi color nocciola – ricorda inevitabilmente la nonna Gina Lollobrigida che non è stata soltanto una grande attrice, ma anche un’eccellente ballerina e performer, una scultrice e anche un’apprezzata fotografa.

Dimitri Skofic a “Oggi è un altro giorno”, il ricordo di nonna Gina Lollobrigida

Dimitri è un ragazzo piuttosto riservato, poco presente anche sui social dove condivide raramente scatti e momenti della sua vita più privata. Il suo nome è balzato sulle pagine dei giornali solo ed esclusivamente per via di vicende che sono tornate a galla con la morte di Gina Lollobrigida, questioni legate al patrimonio e tensioni con Andrea Piazzolla, il cosiddetto “tuttofare” dell’attrice durante gli ultimi anni della sua vita.

Tutto questo ha fatto sì che a lungo Dimitri sia rimasto lontano dalla nonna, salvo poi starle vicino poco prima che lasciasse questo mondo per sempre. È stato del tutto inaspettato il collegamento dalla camera ardente in diretta a Oggi è un altro giorno, dove Dimitri ha parlato per la prima volta del rapporto con la Lollobrigida, visibilmente emozionato: “Nel momento più duro ci siamo riavvicinati – ha spiegato con la voce tremante a Serena Bortone -, purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti. Lo so che sembra strano ma dopo tanto tempo mi sento finalmente di nuovo molto vicino a lei, che è assurdo perché se n’è appena andata”.

“Questa storia mi ha fatto soffrire tanto”, ha aggiunto senza entrare troppo nel dettaglio. E adesso non gli resta che un prezioso scrigno di ricordi di cui far tesoro e a cui ispirarsi ogni volta che salirà su un palcoscenico.