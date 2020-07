Mara Venier senza Domenica In: su Instagram video tenerissimo e foto del suo weekend

editato in: da

Domenica In ha chiuso i battenti per questa stagione e Mara Venier svela su Instagram come ha trascorso il primo weekend casalingo senza la diretta in tv, tra prove di camminata in terrazzo e sul divano con suo marito Nicola Carraro e il nipotino Claudio.

Zia Mara ha concluso Domenica In infilando una serie di successi e record di ascolti. Niente l’ha fermata, né la pandemia, né il piede rotto. E nemmeno il rischio di una multa per l’abbraccio a Romina Power durante l’ultima puntata della trasmissione. La Venier ha confermato la sua grande professionalità, il suo stile divertente ma mai sopra le righe o sconveniente. E il pubblico ha risposto con grande affetto. Mara è una di noi e per questo piace e piace sempre più.

Proprio perché è “una donna normale”, la presentatrice racconta su Instagram il suo primo weekend di vacanza. Eccola quindi condividere una foto che la ritrae sulla mitica terrazza della sua magione romana, dove di solito Carraro la sorprende con scatti a tradimento. Zia Mara, coi capelli scompigliati dal vento, si mostra indossando un pareo mentre si regge in piedi con l’aiuto delle stampelle e commenta: “piano piano si ricomincia…😜”. E suo marito replica: “Piano , piano e poi Enrico Toti getterà finalmente le stampelle”.

A quel punto, sempre via social, scattano gli applausi di Antonella Clerici, il sostegno di Daniela Santanché: “Forza Mara” e quello di Carmen Russo: “Cara Mara 🌹sempre al top 👏⭐️🌹rimettiti presto ❤️”. Senza contare le migliaia di fan che si precipitano ad augurarle una pronta guarigione.

Altro giorno, altro scenario. La Venier trascorre la sua prima domenica lontano dagli studi televisivi. Dopo aver visto le repliche di Domenica In, si rilassa sul divano. Al suo fianco c’è Nicola Carraro, che risposerà il prossimo settembre. Con loro c’è anche il piccolo Claudietto, il nipote più piccolo della presentatrice, che si diverte un mondo a guardare i cartoni animati col nonno acquisito. Il video pubblicato sulle Stories di Instagram è tenerissimo. E si conclude col primo piano del piede fratturato di Mara.