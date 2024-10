Manila Nazzaro compie 47 anni, la sorpresa di Oradei: “Mi sento così fortunata”

Un video “a tradimento” e gli scatti di una serata speciale in famiglia. Manila Nazzaro ha compiuto 47 anni questo 10 ottobre e il marito Stefano Oradei ha organizzato per lei una bella sorpresa, coinvolgendo anche i figli Nicolas e Francesco. Circondata dagli uomini della sua vita, la Nazzaro ha deciso di condividere tutto questo con i suoi follower su Instagram dove, tra l’altro, Oradei le ha dedicato un post con una tenera dedica.

La festa a sorpresa per Manila Nazzaro

“Tutto esattamente come ho sempre sognato – ha scritto Manila Nazzaro a corredo del carosello condiviso su Instagram -. Casa, abbracci, coriandoli sparsi, risate e tanto amore… Grazie amore mio per stupirmi ogni volta, grazie ai miei figli che mi rendono fiera ogni giorno … VI AMO. E grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi ricevuti. Mi sento così fortunata…”.

Fortunata sì, è proprio la parola giusta. Con Stefano Oradei è stato un vero e proprio colpo di fulmine, quando – uscita da una relazione di lunga data (e finita male) con l’ex Lorenzo Amoruso – sembrava ormai che parole come “amore” fossero soltanto un lontano miraggio.

Quando una storia finisce a farla da padrona sono termini come “disillusione”, persino “paura” a volte. Ma l’ex maestro di danza di Ballando con le Stelle è riuscito a far breccia nel cuore della showgirl, conquistandola giorno dopo giorno fino a celebrare le nozze, dapprima il 4 maggio con rito civile e poi il 13 maggio con una seconda cerimonia e una grande festa.

Oradei è diventato parte di una famiglia che vedeva già due piccoli, grandi uomini al fianco di Manila Nazzaro: i suoi due figli Nicolas e Francesco, nati dal precedente matrimonio con l’ex calciatore e oggi allenatore Francesco Cozza. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla sorpresa e le immagini su Instagram sono la testimonianza di come la coppia sia riuscita a dar vita a una bella famiglia “allargata”.

La dedica di Stefano Oradei

Immancabile nel giorno del compleanno anche la dedica di Stefano Oradei che, in un altro post condiviso sempre su Instagram, ha pubblicato una serie di scatti di coppia.

“Sei poesia, sei gioia, sei passione… Sei entusiasmo, sei vita… Un anno fa festeggiavamo il nostro amore, il tuo compleanno e l’annuncio del nostro matrimonio… Oggi, 10-10-24, festeggiamo il tuo compleanno, moglie mia, il primo da sposati, ed è indescrivibile la felicità che mi doni ogni giorno… TI AMO… TI AMIAMO IO, CHICCO E NICOLAS… Sei il nostro sogno ogni secondo delle nostre giornate. BUON COMPLEANNO VITA MIA”.

“Siamo felici, io ho solo sorrisi e felicità, lacrime di gioia: tutto ciò che stiamo raccontando da sempre da quando ci siamo incontrati. Il cuore che batte forte ogni giorno, dalle cose più semplici agli impegni più importanti. La cosa bella del matrimonio penso sia proprio questa: condividere insieme gioie e dolori. Se ci saranno ostacoli, li vivremo insieme – aveva detto la Nazzaro nella sua ultima intervista a Verissimo -. (…) Me lo sono meritata, questo ragazzo. All’inizio è stato criticato anche il coraggio di vivere l’amore. Però io non me la sono mai presa più di tanto, perché in realtà i messaggi che ricevo da altre donne, per quella forza di chiudere un libro e aprirne un altro non appartiene a tutte, ma quando c’è, capisci perché ne vale sempre la pena”.