Live, Favoloso contro tutti dalla D’Urso. E Raz Degan racconta la sua verità

Come sempre Live – Non è la D’Urso riserva tantissime emozioni: tanti ospiti e interviste esclusive ai personaggi del momento. Luigi Mario Favoloso continua a far parlare di sé: l’imprenditore che a fine dicembre aveva fatto perdere le sue tracce, torna in tv ospite da Barbara D’Urso per raccontare la sua verità e rivedere la madre Loredana.

La vicenda ha tenuto incollato il pubblico al piccolo schermo, perché continuano a emergere versioni discordanti. Favoloso era stato paparazzato dal settimanale Chi in Svizzera e dopo le dichiarazioni in tv di Nina Moric e una denuncia a suo carico, l’ex gieffino ha deciso di fare ritorno in Italia.

La showgirl qualche settimana fa aveva accusato Favoloso di essere stato violento nei suoi confronti, affermando che l’uomo si sarebbe sfogato anche sul figlio Carlos. Ma sempre ospite di Live, l’imprenditore aveva fornito una versione totalmente diversa, sostenendo con forza di non aver mai dato uno schiaffo o un pugno a Nina Moric, affermando: “Ho dovuto cercare di salvare Nina da sé stessa, non le ho mai fatto del male”.

Invece su Instagram proprio qualche giorno fa l’ex moglie di Fabrizio Corona ha pubblicato infuriata le foto che dimostrerebbero le violenze di Favoloso, mostrando anche dei messaggi piuttosto duri. Oggi Favoloso è tornato nel salotto della D’Urso per sostenere la sua verità e confrontarsi con la madre, che lo non ha ancora visto dal suo allontanamento. Un confronto duro tra madre e figlio, che la accusa di aver creato una farsa. Poi Luigi Mario ha commentato gli scatti dei lividi della Moric, sostenendo che in realtà sono le conseguenze di interventi chirurgici estetici.

Durante il programma Favoloso ha ascoltato le accuse di Nina, che ne ha ribadito il carattere bugiardo, narcisista e violento, sostenendo che ha approfittato di lei in un momento della sua vita in cui era più fragile. L’ex moglie di Corona continua con le accuse, dichiarando che l’allontanamento sia tutta una messinscena e che la madre è sempre stata d’accordo sulla farsa.

E del resto alla sfida delle cinque sfere tutti gli ospiti hanno sostenuto questa versione. Nonostante le ricostruzioni, appare sempre più evidente che la versione di Favoloso abbia delle lacune, tra le denunce della Moric, le accuse di violenza, e tra gli attacchi degli invitati a Live l’imprenditore non riesce a giustificare l’allontanamento. E Barbara, a sorpresa, ha spiazzato tutti con un video di un amico che lo accusa di aver fatto finta di sparire, allontanatosi solo per divertirsi con delle ragazze. Non sembra esserci una fine a questa vicenda, che sicuramente ci riserverà altre sorprese.

Infatti Barbara D’Urso chiude il capitolo Favoloso per aprire quello di Raz Degan, che si sottopone alle cinque sfere. Il confronto si apre subito sulla sua relazione con Paola Barale, che proprio nel salotto di Live pochi giorni fa ha dichiarato di aver messo l’uomo nel “dimenticatoio”, dove ha messo le persone che le hanno fatto davvero del male. Una love story che molti hanno sperato rifiorisse dopo L’Isola. Ad Alba Parietti dice:

Io non posso entrare nella mente delle altre persone, i rapporti sono complicati: il nostro rapporto prima dell’Isola era già terminato da due anni, se non di più. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso. I rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Paola ha scelto di venire a trovarmi a L’Isola: è stata una grande sorpresa, non sapevo che sarebbe arrivata e mi ha sorpreso molto.

Il modello israeliano ha cercato di difendersi dalle accuse di “donarsi poco”, sia nelle relazioni private che nel rapporto col pubblico. La D’Urso però interrompe il confronto con gli invitati al programma, perché Degan sarà ospite a Pomeriggio Cinque per parlare ancora della storia con Paola Barale. E anche questa discussione non si chiude qui.