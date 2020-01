Barbara D’Urso splendida a vent’anni: la foto su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso, abituata a raccontare su Instagram i dettagli del suo lavoro con numerosi dietro le quinte dei programmi, ha fatto un piccolo tuffo nel passato regalando ai suoi follower una splendida foto che la ritrae a vent’anni (quindi nel 1977).

Sorridente e con indosso un bikini nero, la padrona di casa di alcuni tra i programmi più seguiti di Mediaset appare raggiante e con il mare di una indefinita località sullo sfondo. Lo scatto, che è stato accolto dai suoi oltre 2 milioni di follower con tantissimi commenti, è accompagnato dalla seguente caption:

Vent’anni 🤩🤩🤩 #vintage #ricordi #mare #colcuore❤️

Come sopra ricordato, i tantissimi fan della conduttrice napoletana si sono letteralmente scatenati nei commenti. C’è chi ha lasciato un semplice “Stupenda” e chi, invece, ha sottolineato come in questi anni – più di 40 – il suo sorriso non sia cambiato.

La D’Urso – che è stata ospite della puntata di Verissimo del 10 gennaio – ha pubblicato uno scatto in costume anche un paio di settimane fa. In questo caso si parla di una foto recente e legata alla vacanza a Dubai, nel corso della quale ha vissuto un rocambolesco incidente nel deserto in compagnia dell’amico Jonathan Kashanian.

Tornando un attimo allo scatto d’annata condiviso oggi su Instagram è importante ricordare che, proprio negli anni a cui risale il ritratto al mare, la D’Urso ha iniziato la sua travolgente carriera. Nel 1977, infatti, una giovanissima Maria Carmela ha vissuto l’emozione del debutto nel mondo dello spettacolo come showgirl dell’allora Telemilano 58 (che pochi anni dopo sarebbe diventata Canale 5).

Da allora, come già detto, sono passati oltre quattro decenni e la ragazza che ha iniziato il suo percorso professionale nel programma Goal a fianco di grandi nomi del cinema e della tv come Teo Teocoli e Diego Abatantuono è diventata una vera e propria Wonder Woman della tv che, dalla fine degli anni ’70 ad oggi, è stata padrona di casa di più di 40 programmi.

Recentemente riappacificatasi con l’amico di vecchia data Alfonso Signorini, Barbara D’Urso è davvero un simbolo della tv italiana che, con lo scatto pubblicato oggi sui social, ha permesso a chi la segue di vivere uno straordinario momento di nostalgia.