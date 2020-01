Barbara D’Urso e Alfonso Signorini insieme in tv: “Ci siamo ritrovati”

editato in: da

Il debutto del Grande Fratello Vip, ormai giunto alla quarta edizione, è stato preceduto da un momento televisivo che ha sorpreso molto il pubblico. Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si è infatti collegata con Alfonso Signorini, padrone di casa del reality Mediaset. Non sono stati pochi i telespettatori che hanno trovato la situazione un po’ strana. Fino a qualche tempo fa, infatti, tra il direttore di Chi e conduttore del GF Vip 4 e la conduttrice napoletana non correva buon sangue.

Oggi le cose sono molto diverse e a dimostrarlo ci ha pensato il collegamento poco fa ricordato. Nel corso di quest’ultimo, la D’Urso ha innanzitutto ricordato al suo affezionatissimo pubblico l’appuntamento della serata (che ha visto non solo i concorrenti dell’edizione entrare nella casa, ma anche alcune vecchie glorie del programma impegnate a ricordare la figura di Pietro Taricone).

Dopo questa introduzione è stata la volta di Signorini, che ha espresso la sua felicità per la conduzione di un programma da lui stesso definito come “storia della nostra televisione”. Il giornalista ha altresì affermato di essere contento per il fatto di aver ricucito i rapporti con la conduttrice.

Il padrone di casa del GF Vip 4 si è detto felice “di aver ritrovato un’amica” e, con una piacevole punta di ironia, ha sottolineato che le litigate “fanno venire le rughe”. Non c’è che dire: tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso sembra davvero tornata la pace!

I più attenti conoscitori delle vicende che coinvolgono i due sanno bene che questa riconciliazione non è certo una novità. Ad annunciare la fine dei contrasti ci aveva infatti pensato qualche mese fa Alfonso Signorini stesso con un editoriale uscito su Chi e dall’a dir poco eloquente titolo “Bentornata, Barbara!”.

Tra le righe dello stesso, l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip 4 – che secondo molti è riuscito nel corso della prima serata a far dimenticare Ilary Blasi – ha sottolineato che tra lui e la D’Urso c’è un’amicizia di lunga data, facendo presente di non ricordare i motivi dell’inizio dei contrasti e di aver ripreso in mano il rapporto grazie a un amico comune che lo ha fatto riflettere sull’impatto della fine di un’amicizia così profonda che, a quanto pare, sembra essere tornata ai fasti del passato!