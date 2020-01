Domenica Live, il dramma di Nina Moric: “Favoloso violento con me e Carlos. Sta fingendo”

editato in: da

Da quando l’ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso è scomparso, sono molte le domande che tutti si stanno ponendo: si tratta di una vera sparizione o è una messa in scena architettata per catalizzare l’attenzione? Gli occhi, inoltre, sono tutti puntati anche sulla sua ex fidanzata: Nina Moric.

Se inizialmente Nina Moric non aveva voluto commentare la vicenda, se non con qualche post sui suoi profili social e, quasi immediatamente, aveva chiesto di non essere associata al nome di Luigi Mario Favoloso, ora è pronta a raccontare la sua verità. Lo ha fatto a Domenica Live, rispondendo alle domande di Barbara D’Urso.

Nina, con grande difficoltà, ha confessato quello che è successo con Luigi Mario Favoloso, suo ex fidanzato da circa un mese:

L’ultima volta che l’ho visto è stato il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio innocuo e mi ha accusato di tradimento. Sono circa due anni, un anno e mezzo, che la nostra è una storia quasi finita, ma non riuscivamo a staccarci definitivamente. L’ultima volta che ci siamo visti, e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Ho subito queste violenze, pensavo fosse colpa mia. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento.

Nina Moric, quindi, si è detta sollevata dalle fine della relazione con Luigi Mario Favoloso, raccontando dettagli e rivolgendo pesanti accuse all’ex gieffino:

La nostra relazione era tossica, disgustosa, malsana. È finita e mi sento veramente meglio. Ho iniziato a respirare. Una persona che usa una violenza su una donna e suo figlio, può amarla?

Dopo aver raccontato le circostanze della fine della sua storia con Luigi Mario Favoloso, e averlo accusato di essere stato violento sia con lei con con il figlio Carlos, avuto da Fabrizio Corona, la Moric ha parlato della sua scomparsa:

È un calcolatore, sa rigirare le cose molto bene. Ieri mi ha minacciato, sicuramente oggi sta benissimo. Sul mio cellulare, ieri, ho ricevuto una cosa allucinante, immagini molto personali, che riguardano cose accadute cinque anni fa, quando mi hanno portato via mio figlio. Se ha in archivio quelle cose, vuol dire che è una persona che ha sempre un piano B. Secondo me, me le ha inviate lui.

Luigi Mario Favoloso, quindi, stando a quanto dichiarato da Nina Moric, avrebbe simulato la sua scomparsa. Tutta la storia, pertanto, sarebbe solo una messa in scena. La show girl, infine, ha aggiunto:

Ha una mente diabolica, credo che questa scomparsa sia una finzione. Credo che questo caso sia una vergogna per le persone veramente scomparse. Io mi voglio dissociare da tutto questo, è una vergogna. Non so dove sia e non mi interessa.

Le parole di Nina Moric hanno lasciato Barbara D’Urso e tutti i telespettatori di Domenica Live a bocca aperta. Le sue dichiarazioni gettano ulteriore ombra sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: si tratta di una finzione per attirare attenzione o l’ex gieffino si trova veramente in difficoltà?