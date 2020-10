Live, Barbara D’Urso incanta in bianco e bacchetta Urtis

editato in: da

Barbara D’Urso torna con una nuova puntata del suo show domenicale, sorprendendoci ancora una volta con tanti ospiti. Nel corso dell’appuntamento di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha affrontato alcuni dei temi più scottanti dell’ultima settimana, portando in studio molti protagonisti amatissimi dal pubblico.

Questa nuova stagione dello show ha avuto inizio con il botto, e Barbara D’Urso ha dimostrato per l’ennesima volta di essere la vera regina di Canale 5. Se le prime puntate hanno mantenuto l’impostazione della stagione scorsa, con molto spazio destinato alle notizie d’attualità, l’ultimo appuntamento ha visto invece la conduttrice concentrarsi molto più sul gossip. La D’Urso ha infatti accolto in studio tantissimi ospiti per parlare delle ultime novità del mondo dello spettacolo, suscitando la curiosità dei telespettatori.

Per la serata, Barbara D’Urso ha scelto un look strepitoso, che come al solito ha anticipato su Instagram. La presentatrice ha indossato un miniabito bianco interamente in pizzo con scollo quadrato, impreziosito da rose rosse in rilievo sul corpetto e sulla gonna. Immancabili i tacchi vertiginosi, questa volta in versione leopardata per dare un tocco grintoso al suo outfit. E naturalmente, ha prestato molta attenzione agli accessori: un paio di orecchini maxi, messi in evidenza dai capelli semiraccolti, e un make up accentuato sugli occhi hanno completato il look da vera diva.

La puntata di Live – Non è la D’Urso ha visto ancora una volta protagonisti alcuni dei personaggi più seguiti dal pubblico. Si è parlato del tema più bollente della settimana, ovvero il coming out di Gabriel Garko e le successive affermazioni di Adua Del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip. E in seguito Barbara ha accolto in studio Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip finito al centro della polemica nei mesi scorsi. Proprio durante il dibattito tra Urtis e il dottor Lorenzetti, l’atmosfera si è riscaldata.

La D’Urso, nell’avvicendarsi di accuse e commenti poco carini che i suoi ospiti hanno iniziato a scambiarsi, è stata costretta ad intervenire. “Per favore, fermi tutti. Dovete parlare uno alla volta, altrimenti non capisco nemmeno io” – ha affermato con autorevolezza, per poi bacchettare Giacomo Urtis: “Uno alla volta, fai parlare il dottore”. Addirittura, Barbara ha ripreso anche Alba Parietti, intervenuta nelle vesti di opinionista: “Alba, ti prego, non mettertici anche tu. Per favore”. Alla fine, vedendo cadere nel vuoto i suoi tentativi, ha sbottato: “Silenzio tutti! Decido io chi parla, punto. Lorenzetti e poi Urtis”. E ancora una volta, Barbara ha riportato la calma in studio.