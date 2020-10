Verissimo, Gabriel Garko si confessa: “Sto frequentando una persona”

editato in: da

Gabriel Garko, tutti i suoi amori (veri o per fiction)

A Verissimo, Gabriel Garko confessa di essere innamorato di una persona e svela di aver vissuto una lunga relazione con un ragazzo di nome Riccardo. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti – ha raccontato l’attore a Silvia Toffanin -. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Nei mesi scorsi Garko era finito al centro del gossip per via del suo legame con Gabriele Rossi. L’attore ha rivelato che i due sono stati innamorati per diverso tempo, ma che la love story è ormai terminata. Oggi Gabriel sta frequentando un’altra persona e spera di trovare finalmente la serenità. “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene – ha detto a Verissimo -. È una storia appena iniziata […] La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Nello studio di Verissimo, Gabriel Garko ha risposto anche alla domanda di Silvia Toffanin che gli ha chiesto il perché della scelta di fare coming out. “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio – ha raccontato -. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle – ha concluso -. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.

Gabriel Garko ha parlato anche del legame con Eva Grimaldi, che è stata indicata come la sua compagna prima di Adua Del Vesco. “Io ed Eva abbiamo vissuto otto anni insieme – ha detto -. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero”.

Infine Gabriel ha spiegato che la sua famiglia ha sempre conosciuto la verità sulla sua vita privata. “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto – ha svelato a Silvia Toffanin -. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo”.