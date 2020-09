Barbara D’Urso fa gli auguri al figlio e su Instagram pubblica una foto inedita stupenda

editato in: da

Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto dolcissima e inedita, in occasione del compleanno del figlio Emanuele: lo scatto ritrae la nota conduttrice, giovane e bellissima come oggi, che tiene tra le braccia il bambino neonato.

La foto immortala un gesto di grande tenerezza: la D’Urso, con uno sguardo dolcissimo e pieno d’amore, con una mano tiene il ciuccio e con l’altra accarezza il mento del suo piccolo. Ad accompagnare lo scatto la frase “Ti amo. 29 settembre“, e a seguire l’hashtag “La mia vita”.

Il post della conduttrice ha conquistato i suoi fan, che hanno fatto riempito di commenti la foto con il figlio da piccolo, lasciando anche migliaia di like.

“Auguri a tuo figlio”, ha scritto un utente, “È una bellissima foto questa, piena di valori e di affetto”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Sei una grande donna, auguri a tuo figlio”, “Questa è la Barbara che mi piace”.

La conduttrice non ha mai nascosto il grande amore per i figli Giammauro e Emanuele, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988, dall’amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi.

Barbara D’Urso ha sempre protetto i suoi figli dalle luci della ribalta, parlando molto raramente di loro. In una intervista ha dichiarato: “I miei figli sono riservati non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”.

I due ragazzi infatti sono cresciuti lontano dal mondo dello spettacolo e hanno seguito le loro passioni, sempre col sostegno della madre.

Giammauro Berardi, il primogenito di Barbara D’Urso, è diventato un medico. Si è laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode, lavora al pronto soccorso e ha un cuore d’oro: è stato impegnato più volte come medico nelle zone di guerra, partecipando a varie missioni umanitarie.

Emanuele invece, nato il 29 settembre del 1988, ha scelto una strada diversa: è diventato un fotografo professionista e realizza reportage e ritratti in giro per il mondo. Vive fra Milano e Roma, per stare accanto alla madre, e ama viaggiare. Ha visitato spesso la Palestina, l’India, la Thailandia e molti altri Paesi.