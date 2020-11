Iva Zanicchi lascia l’ospedale, la sua gioia su Instagram: “Finalmente torno a casa”

editato in: da

Finalmente anche Iva Zanicchi è pronta a tornare a casa: l’artista era stata ricoverata in ospedale ormai diversi giorni fa a causa di una polmonite bilaterale, complicazione insorta dopo la positività al Covid. Ora è guarita e può lasciare la clinica per fare ritorno dai suoi cari.

È su Instagram che l’Aquila di Ligonchio ha annunciato la bella notizia. “Sono uscita dall’ospedale, vado a casa” – ha scritto, a didascalia di un video bellissimo con il quale ha omaggiato tutti coloro che si sono presi cura di lei. “Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene. E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.

Iva Zanicchi mostra così tutta la sua gioia per aver finalmente potuto lasciare il letto d’ospedale al quale era stata costretta nell’ultima settimana, a causa di alcune complicazioni insorte per il Coronavirus. Lo scorso 5 novembre l’artista aveva spiegato, sempre via Instagram, di essere risultata positiva al tampone e di aver messo in atto tutte le misure di sicurezza per evitare di diffondere il contagio. Come lei, anche sua sorella aveva contratto il virus, mentre il suo compagno Fausto Pinna non sembrava aver alcun sintomo.

Con il passare dei giorni, purtroppo, la Zanicchi ha rivelato di aver iniziato a star male: un’influenza pesantissima, che la stava lasciando senza forze. E poco dopo, è arrivata la notizia del ricovero. Con un breve filmato pubblicato su Instagram, Iva ha cercato di tranquillizzare i suoi fan, insospettiti dal silenzio che si stava facendo sempre più inquietante. La cantante aveva sviluppato una polmonite bilaterale che aveva reso necessario un ricovero precauzionale. In seguito, con un nuovo aggiornamento aveva spiegato che, a causa della febbre che non se ne andava, era costretta a prolungare il suo soggiorno in clinica.

Per fortuna ora sembra tutto passato. La febbre e le difficoltà respiratorie sono ormai lontane e Iva Zanicchi può tornare a casa in tutta sicurezza, dove trascorrerà la sua convalescenza assieme ai suoi affetti più cari. La bella notizia arriva a poche ore di distanza da un’altra, che aveva sorpreso i fan: anche Gerry Scotti, ricoverato da settimane per complicanze dovute al Covid, ha lasciato l’ospedale. Sempre di recente, Carlo Conti ha fatto rientro presso la sua abitazione dopo un breve ricovero ed è già tornato al lavoro – seppur da casa – conducendo Tale e Quale Show.