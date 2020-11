Iva Zanicchi in ospedale dopo la positività al Covid: il video su Instagram

editato in: da

Iva Zanicchi si è trovata costretta al ricovero in ospedale, alcuni giorni dopo aver annunciato ai fan di aver contratto il Coronavirus. L’artista, in un video su Instagram, ha rivelato di aver sviluppato una polmonite bilaterale e che, per questo motivo, si è reso necessario per lei il trasporto in clinica, dove essere seguita adeguatamente.

Nonostante la situazione, l’Aquila di Ligonchio non ha perso il sorriso: nei giorni scorsi, quando aveva spiegato – sempre via social – di essere risultata positiva al tampone, aveva mostrato la sua consueta verve spumeggiante, pur avendo un po’ di preoccupazione per i suoi cari. In quell’occasione, la Zanicchi aveva infatti rivelato di aver contagiato sua sorella e di essere in allerta per il suo compagno Fausto Pinna, che proprio durante la prima ondata dell’epidemia ha combattuto contro un tumore ed è quindi più esposto ai pericoli di questo virus.

Con un secondo video, più recente, Iva Zanicchi era tornata ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Purtroppo i sintomi si sono manifestati: “Mi è passato un camion rimorchio sopra, è mostruoso” – aveva dichiarato l’artista, spiegando di avere affanno e problemi respiratori. A quanto pare, la situazione si è aggravata a tal punto da richiedere il ricovero. Nelle ultime ore, la Zanicchi ha pubblicato un altro filmato proprio dal letto della clinica di Vimercate, dove viene seguita per una polmonite bilaterale.

“Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori… Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio” – ha scritto Iva a didascalia del video. Nelle immagini la vediamo un po’ provata dalle recenti vicissitudini, ma il suo sorriso è ancora lì, splendido come al solito.

Nonostante il momento difficile che sta vivendo, Iva Zanicchi ha trovato la forza di scherzare con i suoi “angeli custodi” – così li chiama lei. Bardati di tutto punto, si stanno prendendo cura dell’artista ricordando con lei i bei momenti televisivi che ci ha regalato. E intanto sono centinaia i commenti di supporto per la Zanicchi, da parte dei suoi fan e di molti personaggi famosi che l’hanno sempre ammirata.

Il suo nome allunga purtroppo la lista dei vip che sono risultati positivi al Covid. Solo poche ore fa anche Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver fatto il tampone a causa di una forte tosse, e di aver così scoperto di aver contratto la malattia. Mentre c’è ancora apprensione per Carlo Conti, che ha dovuto rinunciare alla conduzione dell’ultima puntata di Tale e Quale Show proprio perché anch’esso è stato ricoverato in ospedale.