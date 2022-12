Inés Rau e Kylian Mbappé: perché (non) dovremmo parlare della loro relazione

Celebrare l’amore dovrebbe essere la cosa più bella e naturale possibile, ma ancora oggi, alle porte del 2023, non è affatto scontato. Lo dimostra il (chiacchieratissimo) caso del calciatore Kylian Mbappé e della sua fiamma Inés Rau, modella transgender: i due negli ultimi mesi hanno intrecciato una relazione – mai confermata né smentita da entrambi – che ha scatenato un’ondata di odio sui social a cui non riusciamo più ad assistere.

Inés Rau e Kylian Mbappé: quando l’amore transgender è ancora un problema

I Mondiali del Qatar appena conclusi non sono certo stati l’esempio del trionfo del rispetto dei diritti umani, e a questo quadro già problematico si è andata ad aggiungere un’altra questione, l’ondata di odio contro il calciatore della nazionale francese Kylian Mbappé.

Qual è la sua unica colpa? Quella di avere una relazione con la modella transgender Inés Rau. “Chissà cosa ha sotto la gonnellina la tua fidanzata” e “Chi comanda a letto?” sono solo alcuni (e tra i meno volgari) dei commenti ricevuti dall’attaccante. E del resto, in un mondo come quello del calcio, ancora permeato profondamente da stereotipi sul machismo, non stupisce che Mbappé sia stato preso di mira dagli haters.

Basti pensare che sono pochissimi i calciatori che si sono dichiarati omosessuali, e che qualche tempo fa il “finto” coming out di Iker Casillas su Twitter, totalmente fuori luogo, fu poi affibbiato a un hacker. Adesso però la retorica di un mondo tutto al maschile ha cominciato a stancarci. Sarebbe il caso di cominciare a indignarsi, perché è inaccettabile che ancora oggi, alle porte del 2023, si puntino i riflettori su una storia – che sia più o meno seria poco importa – solo perché c’è di mezzo una donna trans.

Inés Rau, le sue parole su Mbappé che vanno oltre i pregiudizi

È un dato di fatto, la strada per l’accettazione è purtroppo ancora lunga e in salita. Ne è dimostrazione la storia della modella parigina e del calciatore del del Paris Saint-Germain, che fa ancora discutere (e non dovrebbe).

La loro storia d’amore non è mai stata ufficializzata, ma i due sono stati avvistati insieme in più di un’occasione: dal Festival di Cannes, durante il quale si sono scambiati gesti d’affetto che lasciavano poco spazio ai dubbi, alle vacanze insieme, come dimostrano gli scatti dei paparazzi nei mesi scorsi.

Le voci della loro presunta liaison non sono ancora state confermate dai diretti interessati, che fino a questo momento hanno preferito conservare il riserbo più assoluto: che si tratti di un amore appena sbocciato o di una relazione già conclusa, di certo è servita ad aprire una breccia in un mondo, quello del calcio, troppo ancorato al passato e a modelli di mascolinità tossica che sarebbe proprio il caso di lasciarsi alle spalle.

Nel frattempo a dare un segnale sul loro amore era stata proprio Inés Rau, che con poche parole pronunciate durante un’intervista, ha racchiuso il senso dell’amore, che dovrebbe andare oltre ogni pregiudizio e stereotipo: “Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come che sono“.